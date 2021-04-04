تدشين الحملة التوعوية للفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم بجنوب الشرقية

في المحليات 4 أبريل,2021 نسخة للطباعة

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

دشَّنت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة بخدمات المختبرات بالرعاية الأولية الحملة التوعوية للفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم بمحافظة جنوب الشرقية، والتي جاءت بدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وبالتعاون مع الجمعية العمانية للسرطان فرع جنوب الشرقية وجمعية القراءة العمانية ـ فرع ولاية صور. تأتي هذه الحملة ضمن الجهود والبرامج والدراسات التي تنظمها خدمات المختبرات لنشر الوعي بالمجتمع من مضاعفات تطور هذا السرطان وسط المجتمع وطرق الوقاية منه.

وتم تدشين الحملة افتراضيا تحت الدكتور خالد بن سعيد السعدي ـ المدير العام للخدمات الصحية بالمحافظة، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن أحد أهم مكافحة انتشار الأمراض المستعصية الحالية هو وعي المجتمع وكيفية حرصه على اتباع الإرشادات الطبية الصحيحة لمواجهتها، موضحا بأن مرض سرطان القولون والمستقيم بدأ ينتشر بكثرة لتغيير نمط الحياة ولكثرة تناول الأطعمة المهدرجة والمعدلة جينيا. فيما أوضحت الدكتورة نعيمة بنت على العلوية ـ طبيب استشاري مختبر، عن دور المختبرات في تشخيص الحالات ومدى إدراك المجتمع بهذه النتائج، كما تطرقت الدكتورة سامية الهطالية ـ مديرة دائرة الرعاية الصحية بالمديرية إلى الالتزام بنشر التوعية بين المجتمع، وخصوصًا في الزمن الحالي لمكافحة السرطانات والأوبئة الأخرى. وتم خلال التدشين تقديم خمس أوراق عمل بحضور الدكتورة فنه آل فنه العريمية ـ رئيسة رابطة تعزيز الصحة العامة العمانية، حيث تطرقت الورقة الأولى عن الأسبوع العالمي للمختبرات الطبية ودور المختبرات بالحملة قدمتها الدكتورة نعيمة العلوية ـ طبيب استشاري مختبري، فيما قدم الدكتور عامد العريمي ـ استشاري جراحة قولون ومدير الجراحة بالمستشفى السلطاني الورقة الثانية بعنوان: (حقائق عن سرطان القولون)، وتطرقت الورقة الثالثة حول واقع سرطان القولون في عُمان قدمها الدكتور راشد العلوي ـ استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى السلطاني. وتناولت الورقة الرابعة التغذية والسرطان قدمها الدكتور مصطفى والي ـ من قسم علوم الأغذية والتغذية بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس، وتحدثت الورقة الخامسة عن دور جمعية السرطان بالمجتمع قدمها أحمد بن منصور البلوشي ـ عضو مجلس الإدارة بالجمعية نيابة عن الدكتور محمد بن ابراهيم الفارسي ـ استشاري أول ورئيس جمعية السرطان. واختتم حفل التدشين بتكريم المساهمين والمحاضرين والمتقاعدين من فنيي المختبرات الطبية وتوزيع الشهادات التقديرية والدروع والهدايا وحث الفنيين والمشاركين بتكثيف جهودهم والسعي الامثل لتطوير البحث العلمي في نفس المجال ومدى انعكاسها على توعية المجتمع والحفاظ على صحته.