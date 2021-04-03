غدا.. ندوة افتراضية للتحصيل الدراسي فـي ظل جائحة «كوفيد ـ 19» بجنوب الشرقية

في المحليات 3 أبريل,2021 نسخة للطباعة

صور ـ من عبدالله باعلوي:

تبدأ يوم غد (الاثنين) بتعليمية جنوب الشرقية فعاليات الندوة الافتراضية الأولى للتحصيل الدراسي في ظل جائحة (كوفيد ـ 19) تحت عنوان:(تحصيلنا الدراسي.

.مسؤوليتنا) والتي تنظمها دائرة التقويم التربوي على مدى يومين.

وسيرعى فعاليات الندوة سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم.

وتستهدف الندوة إدارات المدارس ومشرفي الإدارة المدرسية والمشرفين التربويين والمعلمين الأوائل ورؤساء مجالس أولياء الأمور. وقد أوضح الدكتور قيس بن حمد الشهاب ـ مدير دائرة التقويم التربوي بأن الندوة تهدف إلى تعزيز وتأصيل مفهوم العناية بالمستوى التحصيلي المجيد لدى طلبة المدارس بأساليب مبتكرة وجاذبة وإبراز المبادرات والابتكارات المدرسية الحديثة في مجال التحصيل الدراسي في ظل جائحة (كوفيد ـ 19) وتنويع أساليب التدريس وتفعيل برامج تطويرية نحو الارتقاء بالمستويات التحصيلية للطلبة في مختلف المواد الدراسية واتباع أساليب إشرافية ديناميكية عن بُعد معززة للمستويات التحصيلية وإثرائها في ظل الجائحة. مضيفًا: إن الندوة تتناول أربعة محاور رئيسية، المحور الأول يتناول نماذج وتصاميم مبتكرة تُعنى بالتحصيل الدراسي للمعلم والمشرف وعضو تقييم والإدارة المدرسية، فيما يتطرق المحور الثاني إلى الدراسات والأُطر المهتمة بالمستويات التحصيلية، والمحور الثالث مجتمعات التعلم عن بُعد وأداء المعلم لرفع المستوى التحصيلي في ظل جائحة (كوفيد ـ 19)، ويتحدث المحور الرابع المشاركة المجتمعية لرفع مستوى أداء الطلبة تحصيليا أفرادا ومؤسسات. وحول برنامج الندوة أوضح الدكتور عثمان بن عبدالرحمن البلوشي ـ مدير مساعد لشؤون مراقبة وتقويم التحصيل الدراسي بدائرة التقويم التربوي بأن برنامج الندوة يتضمن الافتتاحية وعرض مرئي بعنوان:(تحصيلنا الدراسي.. مسؤوليتنا)، ثم ستنطلق الفعاليات والتي تتضمن تقديم أوراق عمل تم توزيعها على مدارس اليومين، حيث سيقدم في اليوم الأول أوراق عمل ومبادرات تربوية الأولى سيقدمها سعادة الاستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بعنوان البيئة الصفية المحفزة للتحصيل الدراسي، والورقة الثانية بعنوان:(دور الأسرة في تعزيز التحصيل الدراسي للأبناء) سيقدمها الدكتور سالم بن سليم الغنبوصي من جامعة السلطان قابوس، وستتطرق الورقة الثالثة موضوع التخطيط لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن لدعم الأداء الإداري بمدارس التعليم ما بعد الأساسي بالسلطنة ستقدمها الدكتورة سوسن بنت سعود بن عبدالله اليعقوبية من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، كما ستقدم مبادرتان الأولى عن (دور مجتمعات التعلم المهنية في رفع الكفاءة المهنية) ستقدمها سهام بنت سعيد السعيدية ـ من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، والثانية مبادرة رحلة المعرفة ستقدمها كل من مروة بنت راشد الغنبوصية من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية، ومنى بنت سالم المعشنية من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار. وأضاف: وفي اليوم الثاني سيتم تقديم ورقتي عمل الأولى بعنوان:(فاعلية برنامج علاجي مقترح في تقليل الفاقد في الزمن التعليمي وأثره على المستوى التحصيلي) للطلبة في مدرسة وادي مستل للتعليم الأساسي ستقدمها كل من هدى بنت مبارك الريامية، ومنى بنت سيف اليعربية من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة، والثانية بعنوان:(أثر توظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة الاستماع في مادة اللغة الإنجليزية لدى طلاب الصف الأول بمدرسة وادي المعاول للتعليم الأساسي) ستقدمها إيمان بنت محمد المعولية ـ من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة، كما سيتم تقديم مبادرتين الأولى عبارة عن أنامل ملونة (حلقة نقاشية) للدكتورة هبة بنت إسماعيل البلوشية ـ من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة، والثانية مبادرة التعلم المبدع لأسماء بنت سليم الغنبوصية ـ من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية، ثم ختام الفعاليات وقراءة توصيات الندوة.