التنمية الاجتماعية بالمصنعة تستعرض جهود توزيع الطرود الرمضانية بالولاية

المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

عقدت مؤخرًا لجنة التنمية الاجتماعية بولاية المصنعة اجتماعًا لها برئاسة سعادة الشيخ سعيد بن علي النعيمي ـ والي المصنعة وبحضور رقية بنت عبدالله اليعربية ـ المديرة المساعدة بدائرة التنمية الاجتماعية، ورئيس فريق المصنعة الخيري بالولاية وأعضاء اللجنة.

حيث رحب سعادة الشيخ رئيس اللجنة بأعضاء اللجنة الجدد، متمنيًا لهم التوفيق وبذل قصارى الجهود لخدمة أبناء الولاية، مشيدًا بتعاون الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وفريق المصنعة الخيري واللجان والمؤسسات والمواطنين.

بعد ذلك تم استعراض عدد من المواضيع منها توزيع الطرود الرمضانية بالتعاون مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية والفريق الخيري بالولاية، حيث ساهمت الهيئة بـ(550) قسيمة.

وقد أوضح عبدالله بن أحمد الزدجالي ـ رئيس فريق المصنعة الخيري بأن الفريق سيقوم بتوفير 200 قسيمة لتشمل الأسر المسجلة بالفريق وعددها 750 أسرة.

وقال: نسعى إلى إيجاد دعم عيني من عدد من المؤسسات والأفراد والتي بدورها ستساعد على التقليل من الأعباء على الأسر المستفيدة وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

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