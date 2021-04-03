الأربعاء القادم .. حلقة عمل بجامعة السلطان قابوس حول «الغذاء وصحة الدماغ»

مسقط ـ العمانية: تنظم جامعة السلطان قابوس ممثلة بقسم علوم الأغذية والتغذية في كلية العلوم الزراعية والبحرية بالتعاون مع مجموعة أبحاث الشيخوخة والخرف بالجامعة يوم الأربعاء القادم حلقة العمل الدولية السابعة حول (الغذاء وصحة الدماغ) وذلك عبر الاتصال المرئي وتستمر يومين.

وتتضمن الحلقة ـ التي يشارك فيها 15 متحدثًا دوليًّا ـ العديد من المحاور أهمها تأثير الغذاء والتغذية على صحة الدماغ على مدى الحياة وعلاج الأمراض العصبية والضعف الإدراكي والممارسات الغذائية ودورها الفريد في الصحة.

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