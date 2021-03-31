«صحية السويق» تستعرض الخطة التنفيذية لحملة التحصين ضد كورونا

السويق ـ «الخليج 365»:

عقدت اللجنة الصحية أمس الأول في ولاية السويق إجتماعها الأول لعام 2021م برئاسة الشيخ محمد الكمالي نائب والي السويق.

تم خلال الإجتماع استعراض الخطة التنفيذية لحملة التحصين ضد وباء (كوفيد – 19) في محافظة شمال الباطنة، وقدم الدكتور عبدالله السالمي ـ رئيس مجمع السويق الصحي ومقرر اللجنة الصحية في الولاية عرضًا مرئيًا أوضح خلاله خلاله الإجراءات والجهود التي تبذل من قبل الطاقم الطبي للحد من إنتشار الوباء، ثم استعرض تحليلًا بيّن فيه الوضع الوبائي في المحافظة و الخطة التنفيذية لحملة التحصين ضد وباء (كوفيد – 19) في المحافظة ودور أهم القطاعات المشاركة والداعمة للحملة كالقطاع الأمني والعسكري والقطاع الخاص والمجتمع المدني ودور ومهام اللجان المختلفة كاللجنة الإعلامية التى تعنى بنشر التوعية الصحية والتهيئة المجتمعية.

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