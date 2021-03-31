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إعفاء متبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة مع ألبانيا

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الرياض ـ العمانية: وقعت السلطنة وجمهورية ألبانيا أمس على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة بمقر سفارة السلطنة في الرياض. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد ـ سفير السلطنة المُعتمد لدى المملكة العربية ، فيما وقعها من الجانب الألباني سعادة سامي شیبا ـ سفير جمهورية ألبانيا المعتمد غير المقيم لدى السلطنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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