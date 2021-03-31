السلطنة تشارك فـي إطلاق تقرير لجنة شرق المتوسط المعنية بالمحددات الاجتماعية

شاركت السلطنة أمس ممثلة في وزارة الصحة عبر تقنية الاتصال المرئي في ندوة اطلاق تقرير لجنة شرق المتوسط المعنية بالمحددات الاجتماعية وذلك بوفد ترأسه معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة، بحضور سعادة جون جبور ـ ممثل منظمة الصحة العالمية في السلطنة .

ويغطي تقرير اللجنة المواضيع التالية: أوجه التفاوت في الصحة بإقليم شرق المتوسط، جائحة (كوفيد ـ 19) والفوارق الصحية، الصراع والعواقب والهجرة، الدوافع الاقتصادية والعدالة الصحية، الثقافة والمجتمع، تغير المناخ والبيئة الطبيعية والإنصاف في مجال الصحة، المساواة في صحة الأم والطفل والسنوات الأولى والتعليم، الحياة العملية والمساواة الصحية، شيخوخة صحية، البيئات الاصطناعية والمساواة الصحية، النظم الصحية من أجل الإنصاف في مجال الصحة، الحوكمة واتخاذ الإجراءات لإعادة البناء بشكل أكثر عدلًا.

هدفت الندوة إلى مناقشة تقرير اللجنة حول تعزيز الإنصاف الصحي في الإقليم حيث لا يناقش تقرير اللجنة القضايا الهيكلية فقط مثل الصراع وتغير المناخ، ولكنه يبحث أيضًا في أوجه عدم المساواة في ظروف الحياة اليومية في مجالات مثل التعليم والعمل، ومن المتوقع أن يقدم التقرير أدلة وإرشادات حول التقدم الذي أحرزته المنطقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع برنامج العمل العالمي الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية والرؤية الإقليمية 2023.

يذكر بأن لجنة شرق المتوسط المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة تأسست في نوفمبر 2019 لمراجعة عدم المساواة الصحية في إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية وإصدار توصيات لمعالجة أوجه عدم المساواة.