وزير الصحة يستعرض مع السفير الروسي تطورات الوضع الوبائي والتعاون في استيراد اللقاحات

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة صباح أمس سعادة ديميتري دوغادكين ـ سفير جمهورية روسيا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة بمكتبه بديوان عام الوزارة المعتمد لدى السلطنة .

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال الصحي.

كما استعرض معاليه مع سعادته تطورات الوضع الوبائي لجائحة كورونا والجهود القائمة لصناعة اللقاحات ضد الفيروس ، وآليات التعاون في مجال استيراد اللقاح .

كما تم استعراض آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) على مستوى العالم، والجهود الدولية للحد من انتشاره

وأشاد سعادة السفير الروسي بالجهود التي تقوم بها السلطنة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الصحة والوفد المرافق لسعادة سفير روسيا الاتحادية .

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