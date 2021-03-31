استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة صباح أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة سعادة كيم تشانج كيو ـ سفير جمهورية كوريا الجنوبية المعتمد لدى السلطنة. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال الصحي. كما استعرض معاليه مستجدات الوضع الوبائي لجائحة كورونا واللقاحات المصنعة ضد الفيروس. وبحث معاليه مع سعادة السفير سبل حصول السلطنة على إمدادات من لقاح (أسترازينيكا) من منشآت التصنيع الكورية. حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يبحث مع السفير الكوري حصول السلطنة على إمدادات من لقاح «أسترازينيكا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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