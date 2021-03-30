فهد بن محمود يستعرض مع وزير الخارجية الصيني العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين

الضيف يعرب عن تقديره لجهود السلطنة فـي دعم مسيرة البناء الداخلي وترسيخ علاقات الصداقة مع الجميع

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي وانج يي مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية حيث نقل معاليه تحيات القيادة في الصين وتمنياتهم الطيبة لمقام جلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ والحكومة بدوام التوفيق وللشعب العُماني اطراد التقدم والنماء. وبعد أن رحب سموه بمعالي الضيف والوفد المرافق له، جری استعراض العلاقات الثنائية المتنامية والتاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، كما تم استعراض القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. ولقد أعرب معالي الضيف عن أهمية زيارته للسلطنة لما لها من إيجابيات على صعيد تبادل الرؤى حول عدد من الأمور التي تهم البلدين الصديقين، مؤكدًا تقدير بلاده للجهود التي تبذلها السلطنة في دعم مسيرة البناء الداخلي وترسيخ علاقات الصداقة مع الجميع. وأشار معاليه إلى استعداد الصين للتعاون مع المساعي المبذولة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وصولًا لحلول عادلة للأزمات تضمن التعايش السلمي بين الشعوب من أجل أن تتفرغ للتنمية والبناء في مناخ آمن ومستقر، مشيدًا معاليه بتبادل وجهات النظر مع المسؤولين في السلطنة لما له من نتائج إيجابية على صعيد العلاقات العُمانية ـ الصينية.

حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، كما حضرها الوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية ومستشار الدولة بجمهورية الصين الشعبية، وسعادة لي لينج بينج سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة لدى السلطنة.