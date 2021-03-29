برنامج تنفيذي للتعاون الإعلامي والصحي والثقافـي بين السلطنة والصين

مسقط ـ العمانية: تم بديوان عام وزارة الخارجية أمس التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي والصحي والثقافي بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية للأعوام 2020 – 2024م. وقَّع البرنامج من الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية ومن الجانب الصيني سعادة لي لينج بينج سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة لدى السلطنة. حضر التوقيع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي وانج يي مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

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