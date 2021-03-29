وزير المكتب السلطاني يستقبل وزير الخارجية الصيني

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني أمس بمكتبه معالي وانج يي مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني والوفد المرافق له. في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، ومن جانبه قدم معالي الوزير شكره وتقديره للسلطنة. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية حول مسيرة العلاقات التي تربط السلطنة بجمهورية الصين الشعبية. كما تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة لي لينج بينج سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة لدى السلطنة.

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