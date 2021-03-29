السلطنة والصين تؤكدان تعزيز الاستثمارات والتبادل السياحي فـي إطار «الحزام والطريق»

ترحيب باتفاقيتي الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول والتعاون فـي العلوم والتكنولوجيا

مسقط ـ العمانية: عُقدت بوزارة الخارجية أمس جلسة المباحثات السياسية بين حكومتي السلطنة وجمهورية الصين الشعبية. ترأس الجانب العمُاني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب الصيني معالي وانج يي مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية. وأكّد الجانبان على دعمهما لتعزيز الاستثمارات والتبادل السياحي في إطار مبادرة الحزام والطريق الصيني بما يحقق المنافع المتبادلة. وقد رحّب الجانبان بالدخول في اتفاقية مشتركة بين البلدين للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين مواطني البلدين الصديقين، واتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

تناولت الجلسة علاقات التعاون الثنائي بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية في مجموعة من المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكديْن على أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار بين مختلف الأطراف. وفي إطار الزيارة، قام معالي السيد وزير الخارجية ومعالي مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني بإزاحة الستار عن مجسّم النصب التذكاري للملّاح الصيني تشنج خه الذي تم الاتفاق على تشييده في مدينة صلالة تعبيرا عن الدلالة الرمزية للزيارة التي قام بها إلى السلطنة قبل 600 عام. حضر جلسة المباحثات سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة دنج لي مساعد وزير الخارجية الصيني وسعادة لي لينج بينج سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة لدى السلطنة وعددٌ من المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين. وغادر السلطنة ظهر أمس معالي وانج يي مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية بعد زيارة رسمية التقى خلالها بعدد من المسؤولين بالسلطنة. وكان في وداع الضيف لدى مغادرته سعادة السفير الدكتور خالد بن سعيد الجرادي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بالوزارة.