المفتي العام للسلطنة: على الإنسان أن يتقي الله فـي استغلال الوسائل الحديثة فهي سلاح ذو حدين

«الأوقاف والشؤون الدينية» تطلق مبادرة «حصانة»

مسقط ـ «الخليج 365»:

أطلقت مساء أمس الأول وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في دائرة الإرشاد النسوي وعبر منصات البث الإلكتروني (يوتيوب وتويتر) برنامج مبادرة (حصانة) بعنوان:(التنشئة في ظل التقنية الحديثة ووعي مجتمعي وتفاعل رشيد) وذلك تحت رعاية سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ـ المفتي العام للسلطنة.

وخلال الفعالية ألقى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ـ المفتي العام للسلطنة كلمة قال فيها: على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى في كل شيء في أخذه ورده وفي بذله ومنعه وفي جميع تصرفاته، لأنه عبد مأمور مملوك مصرفٌ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالله مالك أمره وناصيته بيد الله وكل شيء مرده إلى الله، فعليه أن يتقي الله، وأن يطيع الله ولا يعصيه، وأن يحرص على أن تكون أعماله كلها وفق منهج الله تعالى. وبيَّن سماحة الشيخ في كلمته مجموعة من الأمور التي ينبغي على الإنسان اتباعها قائلًا: ومن جمل ما يؤمر به الإنسان بتقوى الله تعالى فيه هو حسن استغلال الوسائل الحديثة ووسائل الاتصال التي هي سلاح ذو حدين؛ لأنها قد تستغل في الخير وقد تستغل في الشر، وخيرها خير واسع لا يقف عند حد، وكذلك إن استغلت في الشر فشرها مداه طويل لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى. وأوصى سماحته في كلمته أولياء الأمور قائلًا: نوصي الآباء أولًا أن يحافظوا على أنفسهم، وأن يكونوا قدوة لأولادهم في حسن استغلال هذه الوسائل، ونوصيهم أيضًا أن يحافظوا على أولادهم أيما محافظة، حتى لا يتورطوا في شيء من العواقب السيئة التي تنتج عن سوء الاستغلال لهذه الوسائل، كما نوصي الآباء نوصي الأمهات فإنهم جميعًا مسؤولون عن أفلاذ أكبادهم، والله تعالى يقول في محكم كتابه العزيز:(قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ).فعلى الإنسان أن يقي نفسه، وأن يقي أولاده، وأن يقي أهله هذه النار التي يصفها الله سبحان وتعالى بأن وقودها الناس، كما تُوقد النار بالحطب هذه تُوقد بالبشر والعياذ بالله تعالى وكذلك الحجارة، ثم يصف بقوله:(عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)، فعلى المسلم أن يحرص على تجنيب نفسه وتجنيب أهله وتجنيب أولاده هذه النار والعياذ بالله تعالى. وشدد المفتي العام للسلطنة في كلمته أيضًا قائلًا: إذا كان الإنسان يخشى على أولاده بأنهم فلذة كبده وقرة عينه، وأي ضررٍ يصيبهم كما يقول الشاعر:(وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض ** لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني عن الغمض)، فإنهم أولى بالحرص على تجنيب أولادهم الوقوع في عذاب الله تعالى وسخطه فإن ذلك أمر لا يعرف قدره إلا الله سبحانه تعالى فالنار من ألقي فيها كان خالدًا والعياذ بالله تعالى وحرم النعمة الكبرى نعمة الخلد في جنات النعيم. كما ألقى سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري ـ وكيل الوزارة كلمة استهل فيها بالثناء والترحيب على دائرة الإرشاد النسوي ومراكز الإرشاد في مختلف محافظات ومناطق السلطنة على تنظيم هذه المبادرة التي تنم عن اهتمامهن بما فيه مصلحة الخليج 365 والمقيمين. وأشار سعادة الدكتور وكيل الوزارة في كلمته إلى أن المحافظة على ما تمتلكه المجتمعات من هُوية وسمات وملامح مميزة خاصة بها دون المجتمعات أمر في غاية الأهمية، لأن الاعتزاز بهذه الهُوية تبعث على الفخر والاعتزاز، والثقة بالنفس فقد اهتمت الشريعة الغراء بالهُوية وأولتها عناية تامة وأهمية كبيرة قال الله تعالى:(فاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).وقال سعادته: وقد عملت رؤية عمان 4020 التي وضعها جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على تأكيد نهج التحديث والاندماج في عصر العلم والتقنية المتقدمة، وأن يتوازن مع الانتماء للثقافة الوطنية المتجردة، إغناء للهُوية العمانية وحرصًا على تعزيز الأعراف المستقرة.

وفي ختام حفل الافتتاح ألقى الشيخ سلطان بن سعيد الهنائي مدير عام الوعظ والإرشاد كلمة قال فيها: التقنية تتمثل في رعاية التشريع الإسلامي لمقاصد كبرى يهدف إلى تحقيقها من نصوصه وأحكامه، وكذلك قضية رعاية فلسفة النعم التي تستوجب كثيرًا من التبعات التي يجب على المسلم أن يتحمل مسؤوليتها، وقيام التشريع الإسلامي على مبدأ تنوع تشريعاته بين ثوابت ومتغيرات لكل منها حكمه الخاص. ثم تطرق الهنائي إلى التقنية قائلًا: إن التقنية ظاهرة حضارية، وأسهمت في تنوع العلوم وإتاحتها المعارف وتسهيلها وتوفير البيانات والمعلومات وإتاحة التواصل الفعال، والاستثمار المالي والتجاري والذكاء الاصطناعي.

وفي الختام تطرق الهنائي إلى مجموعة من التوصيات: وهي أنه يمكن تحقيق مقاصد الشريعة باستخدام التقنية واستثمارها إيجابا، وإمكانية تسخير التقنية في تحقيق المعرفة بشتى أبوابها ومجالاتها وتحصيل العلم الذي هو مطلب شرعي وأمر رباني، ووجوب التوظيف الإيجابي للتقنية بما يعود بالنفع للفرد والمجتمع ويكيفها مع مبادئه وقيمه وأخلاقه، وعن طريق التقنية يمكن إنتاج المعرفة لخدمة الأمة في شتى مجالات الحياة والإبداع في ذلك، والتخلص من ثقافة الاستهلاك التي عرفت بها المجتمعات المسلمة، فيمكن المشاركة في السباق العلمي والإبداع والابتكار التقني الذي تراهن عليه الأمم والشعوب في تقدمها، وضرورة توجيه الناشئة لأجل تحقيق كل تلك الوصايا التي تم الحديث عنها واستغلالها الاستغلال الأمثل الرشيد المحكوم بالضوابط الشرعية والأخلاق والقيم.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة ستستمر أربعة أسابيع ابتداء من 28 مارس الجاري إلى 22 إبريل القادم وسيصاحب هذه المبادرة حلقات وأنشطة افتراضية عبر المنصات الإلكترونية وعدد من الباحثين والأكاديميين يتناولون مجموعة من الأوراق والبحوث.