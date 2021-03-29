كتب ـ محمود الزكواني:

ذكرت الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت محطات الرصد الجوي أمس 40 درجة سيليزية، وذلك في المناطق الساحلية لبحر عمان وسواحل مسندم.

وأوضح محمود بن راشد الخياري ـ رئيس قسم التنبؤات الخاصة بالمركز الوطني للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة للأرصاد الجوية التابع لهيئة الطيران المدني، أن أسباب الارتفاع المبكر لدرجات الحرارة هو سيطرة المرتفع الجوي على أجواء الجزيرة العربية، وقلة وصول الأخاديد الشتوية التي أدت إلى نقص كبير في معدل هطول الأمطار والذي أدى بدوره إلى جفاف التربة والتي كانت عاملا مساعدا في امتصاص جزء كبير من الحرارة، والتي تستهلك عادة في تحويل المياه السطحية ورطوبة التربة إلى بخار ماء، بالإضافة إلى عدم وصول الأخاديد الشتوية إلى المنطقة والتي عادة تكون محملة بالرياح الباردة شبه القطبية، وأيضًا الجفاف المسيطر على الأجواء في معظم طبقات الغلاف الجوي، وكذلك الرياح الشمالية الغربية المتكررة والتي عادة ما تكون محملة بالغبار والأتربة. وأشار إلى أن صفاء الأجواء يساعد أيضا على استقبال جزء كبير من الأشعة الشمسية والتي بدورها تجعل درجات الحرارة ترتفع بشكل أكبر.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مبكر وملحوظ فـي درجات الحرارة .. وصلت إلى «40» درجة فـي بعض المناطق الساحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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