الشرطة: مراقبة كثيفة وتشديد على الحركة أثناء فترة الحظر الليلي

طالبت الجميع بالتكاتف والالتزام

■ السماح بالحركة لمركبات الطوارئ والشاحنات الأكثر من ٣ أطنان فما فوق

■ على المسافرين والقادمين للسلطنة إبراز تذكرة السفر أثناء تنقلهم من المطار إلى منازلهم أو العكس

■ تفعيل نقاط التحكم والسيطرة وانتشار الدوريات فـي كافة المحافظات

مسقط ـ العمانية: أوضحت شرطة عُمان السلطانية أنه وفقًا لقرار اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المُتمثل في الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ويستمر ‏حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل القادم، فإنه سيتم منع الحركة بين المحافظات وكذلك الحركة فيما بين الولايات وقرى المحافظة الواحدة.

وقال الرائد محمد بن سلام الهشامي ـ من إدارة العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية في لقاء بتليفزيون سلطنة عُمان: إنه ستكون هناك مراقبة كثيفة وتشديد على الحركة خلال الفترة المذكورة، مؤكدًا على أن منع الحركة أو الإغلاق يتطلب تكاتف الجميع.

وأوضح أنه بالنسبة للمسافرين والمقيمين القادمين للسلطنة عليهم إثبات تذكرة السفر أثناء تنقلهم من المطار إلى منازلهم أو العكس، وكذلك بالنسبة للمرافقين، مُشيرًا إلى أنه سيسمح بمُرافق واحد فقط لنقل هؤلاء الأشخاص.

ودعا الرائد محمد بن سلام الهشامي ـ من إدارة العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية المؤسسات التجارية إلى مراعاة ظروف الموظفين العاملين فيها، بحيث يكون الإغلاق في فترة تتناسب مع موعد منع الحركة.

وقد أكدت شرطة عمان السلطانية تفعيل نقاط التحكم والسيطرة وانتشار الدوريات في كافة محافظات السلطنة تنفيذًا لقرار اللجنة، حيث أكد العميد محمد بن ناصر الكندي مدير عام العمليات على جاهزية شرطة عمان السلطانية واستمرارها في مواصلة دورها للتعامل مع الأحداث كافة والحفاظ على استتباب الأمن والأمان في ربوع السلطنة كافة، واتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية للمساهمة في السيطرة على انتشار الفيروس من خلال نشر الدوريات الأمنية والمرورية ومراقبة الأماكن العامة بإسناد من طيران الشرطة، وكذلك مراقبة تطبيق أفراد المجتمع لمفهوم العزل والتباعد المجتمعي. كما أوضح العميد مدير عام العمليات بأنه ولضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية وحالات الطوارئ أثناء فترة الإغلاق ومنع الحركة سوف يتم السماح بالحركة لمركبات الطوارئ (الكهرباء، والمياه، والاتصالات)، ومركبات النظافة والصرف الصحي، ومركبات الإسعاف، والشاحنات التي تزيد حمولتها عن 3 أطنان بمختلف أنواعها. كما أشار إلى أنه سيسمح بالحركة للعاملين في مطارات السلطنة والمصافي والموانئ، ومركبات الأطقم الطبية والعاملين الصحيين، والمسافرين القادمين والمغادرين مع السماح بمرافق واحد فقط (بشرط إبراز وثيقة السفر)، والإعلاميين الذين تتطلب طبيعة عملهم الحضور إلى المؤسسات الإعلامية، وفرق قطاع الإيواء والإغاثة في المحافظات، وأئمة الجوامع والمساجد. ونوَّه العميد محمد الكندي لأصحاب المؤسسات والشركات والمحلات إلى ضرورة الإغلاق والسماح للموظفين بالمغادرة بوقت كافٍ لضمان الوصول إلى مكان إقامتهم قبل الساعة الثامنة، وعلى المواطنين والمقيمين إنهاء أعمالهم قبل موعد منع الحركة تجنبا لمخالفة القرار وتسجيل مخالفات ضدهم، كما أكد أن منع الحركة يقصد به منع التنقل خارج المنزل بأي وسيلة كانت.

ويواصل مركز الحوادث بالإدارة العامة للعمليات تلقي كافة البلاغات المتعلقة بمخالفة قرارات اللجنة العليا والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وتناشد شرطة عمان السلطانية المواطنين والمقيمين مواصلة التقيد بالتوجيهات والتحذيرات الصادرة عبر القنوات الرسمية، والإبلاغ عن المخالفين لقرارات اللجنة العليا من خلال الاتصال على هاتف (1099) المخصص لمتابعة كافة الأحداث المرتبطة بفيروس كورونا على مدار الساعة.

في سياق متصل أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على وجود تعاون بين الوزارة وشرطة عُمان السلطانية لمتابعة حركة إغلاق المُنشآت في الوقت المُعلن.

ودعا مبارك بن محمد الدوحاني ـ مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في لقاء بتليفزيون سلطنة عُمان المواطنين والمقيمين إلى عدم القلق فيما يتعلق بتوافر السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى مؤكدًا أنها متوافرة وبشكل كبير جدًّا.

وبيَّن أن القرار يسمح للشاحنات الأكثر من ٣ أطنان فما فوق باستمرارية الحركة بعد فترة الإغلاق الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في استمرار حركة السلع والبضائع في المنشآت التجارية، لافتًا إلى أن حركة المطارات والموانئ ستكون متاحة.