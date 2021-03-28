«صحية» الحمراء تناقش مستجدات الجائحة والزيادة الملحوظة فـي الإصابات

الحمراء ـ من سيف بن عامر الهطالي:

ناقشت اللجنة الصحية بولاية الحمراء أمس خلال اجتماعها الدوري عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والتي من بينها مستجدات جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) والزيادة الملحوظة في عدد الإصابات.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ سالم بن ربيع السنيدي ـ والي الحمراء، رئيس اللجنة الصحية.

مشيرًا سعادته إلى الدور الذي توليه وزارة الصحة على المستوى الوطني واهتمام العاملين الصحيين (خط الدفاع الأول) بمركز الحمراء الصحي وما يبذلونه من جهود مضنية في سبيل توعية المواطنين بخطورة هذا المرض وإجراء التحصين باللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للفئات المستهدفة ومتابعة تلك الفئات لاستكمال أخذ اللقاحات.

كما ناقش المجتمعون أهمية الشراكة المجتمعية للتصدي لهذه الجائحة من خلال الشروع في تشكيل فريق تطوعي من المؤسسات المختلفة بالولاية والمواطنين لمساندة العاملين الصحيين عن طريق التوعية وحث المواطنين على أخذ اللقاحات واتخاذ الإجراءات الاحترازية في ممارسة أوجه الحياة العامة والمخالطة في الأسواق والمحلات التجارية .. وغيرها من المواقع التي تعنى بالشراكة من قبل الأفراد، كما استعرضت اللجنة في اجتماعها جهود مركز الحمراء الصحي في استمراره تقديم اللقاحات للمواطنين حسب التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة ومدى إقبال المواطنين على أخذ اللقاحات.

وخلال الاجتماع تابع أعضاء اللجنة العرض المرئي الذي قدمه خلفان بن راشد الخاطري ـ رئيس قسم مركز الحمراء الصحي حول المؤشرات الصحية للمركز فيما يتعلق بإحصائية عدد المترددين والأمراض المزمنة والأمراض الغير معدية كالسكري وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين .. وغيرها، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم مسيرة الخدمات الصحية وكيفية تقديمها للمواطنين.