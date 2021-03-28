«كورونا»: «156087» إجمالي الحالات المسجلة فـي السلطنة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (2249) حالة جديدة بفيروس كورونا و(11) وفاة وتعافي (1654) حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ (65) وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية (466)، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى (145).وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة (156087) حالة، والمتعافين (142420) بنسبة تصل إلى 91 بالمائة والوفيات (1661) بنسبة 1ر1 بالمائة.

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