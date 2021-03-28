ترأس معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة أمس بديوان عام وزارة الصحة بحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني ـ وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية ومديري العموم المعنيين بالرعاية الصحية اجتماعًا لمناقشة مستجدات الوضع الوبائي، والازدياد الكبير في أعداد الحالات المسجلة لمرضى (كوفيد ـ 19)، وازدياد أعداد المنومين بالمستشفيات وخصوصًا في وحدات العناية المركزة.

وتم استعراض التحديات والحلول لمواجهة هذه المرحلة من الجائحة والتي تتطلب توحيد كافة موارد القطاع الصحي للعناية بالأعداد المتزايدة من المرضى.

وقد تقرر إثر الاجتماع تقليص الخدمات الصحية الى الخدمات الأساسية فقط، سواء في الرعاية الصحية الأولية أو الرعاية التخصصية، والعمل بخطة استمرارية الأعمال كما كان عليه الوضع أثناء ذروة الوباء في الموجات السابقة.

وتهيب الوزارة بالجميع تفهم ما اتخذ من إجراءات، والتعاون مع القطاع الصحي، والتقيد التام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، والمحافظة على نظافة اليدين.

كانت هذه تفاصيل خبر تقليص الخدمات الصحية الى «الأساسية» والعودة لخطة «ذروة الوباء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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