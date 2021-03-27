حملة ميدانية للتطعيم ضد «كوفيد ـ 19» بالعوابي

العوابي ــ من حمود الخروصي:

نفَّذ مستشفى وادي بني خروص بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة أمس حملة ميدانية للتطعيم ضد مرض كورونا (كوفيد ـ 19) وذلك بجميع القرى الواقعة في وادي بني خروص، حيث انطلقت الحملة من قرية حلحل وحتى قرية العلياء مرورًا بجميع القرى التي يخدمها المستشفى.

وقال محمد الخروصي ـ المشرف الإداري بالمستشفى: إن تنفيذ الحملة الميدانية يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقديم التطعيم ضد مرض كورونا والذي يُعد السبيل الوحيد للتخلص من هذا الوباء، وتهدف الوصول إلى الفئات التي تشملها الحملة الوطنية للتحصين في هذه المرحلة للذين تصل أعمارهم (60) عامًا وما فوق وممن يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري والربو والتسهيل لهم لأخذ اللقاح دون عناء الوصول إلى المستشفى.

مشيرًا إلى أن الحملة الميدانية للتطعيم لاقت إقبالًا جيدًا من قبل الفئات المستهدفة وهو دليل على مدى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية أخذ اللقاح للحماية من هذا الوباء.

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