فعالية صحية بقريات حول التعايش بصحة جيدة مع مرض الكلى

قريات ـ من عبدالله البطاشي:

نظمت مؤخرًا وحدة غسيل الكلى بمستشفى قريات فعالية صحية تحت شعار:(التعايش بصحة جيدة مع مرض الكلى)، وذلك تحت رعاية الدكتور سيف بن راشد التميمي ـ رئيس مستشفى قريات، بحضور عدد من العاملين الصحيين والإداريين بمختلف عيادات وأقسام المستشفى، وذلك بقاعة الانتظار بالمستشفى.

تضمنت الفعالية محاضرة عن الكلى ووظائفها وتأثير الضغط والسكر عليها ألقاها الدكتور عبد الحسيب عبده ـ مسؤول وحده غسيل الكلى، ومحاضرة عن التغذية السليمة لمرضى الكلى ألقتها بشرى بنت علي الدغارية ـ أخصائية تغذية، واقامة معرض مصغر عن الكلى تضمن لوحات ومجسمات توضيحية وإرشادية.

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