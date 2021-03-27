الانتهاء من الحملة الخامسة للتطعيم ضد وباء «كوفيد ـ 19» بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

أنهت المؤسسات الصحية بولاية شناص حملتها الخامسة ضمن برنامج الحملات الميدانية ضد وباء (كوفيد ـ 19) لتحصين الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الصحة لاستكمال تحصين الفئة المستهدفة باللقاحات المتوافرة بالسلطنة. وقد شهدت الحملات ـ التي أقيمت في قرى ومناطق الولاية ـ وقد شملت قريتي النعمى والبليدة وقاعة الماسة الملكية بالدوانيج والمجلس العام بمرير المطاريش ومدرسة المعرفة للتعليم الأساسي بمركز الولاية، ولاقت الحملات حضورًا مكثفًا وإقبالًا كبيرًا من الفئة المستهدفة على فترتين (صباحية ومسائية). وقد أوضح الدكتور جاسم محمد العبري ـ رئيس مجمع شناص الصحي بأن الاستعدادات لهذه الحملات بدأت مبكرة وكانت ناجحة بكل المقاييس والإقبال كان جيدًا، وهذا يدل على وعي الأهالي ودور الحملات الإعلامية في نشر رسائل التوعية الصحية عن فوائد اللقاح في الحماية من مخاطر ومضاعفات وباء (كوفيد ـ 19). وقالت الدكتورة أسماء المزروعية ـ رئيسة مركز صحي أبو بقرة: إن الحملات الميدانية لاقت نجاحًا كبيرًا من الفئات المستهدفة وتهدف للوصول إلى أكبر فئة ممكنة من المجتمع، مناشدة الجميع بالمسارعة للحصول على اللقاح مما من شأنه التقليل من الخسائر البشرية ومن مضاعفات الإصابة بفيروس (كوفيد ـ 19) كما أثبتت الدراسات العالمية.