بدء سريان الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة .. اليوم

استمرار التعليم فـي المدارس الحكومية عن بُعد

يبدأ اليوم سريان الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا اعتبارًا من اليوم الأحد حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل المقبل. جاء ذلك وفق ما أعلنته اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في إطار انعقاد اللجنة المستمر برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، لبحث تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنّب انتشارها.

بعد ما اطّلعت اللجنة على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أوضحت ارتفاعًا متصاعدًا تزداد خطورته يومًا بعد يوم لحالات الإصابة بمرض كورونا (كوفيد19) وعدد المرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات، وتُشير توقعات المختصين بأن الفترة من أول أبريل وحتى 31 مايو ‏المقبلين ستكون فترة صعبة وحرجة للغاية في وضع الجائحة بالسلطنة، ولتجنب الأسوأ فإن اللجنة العُليا سوف تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليًّا خلال الفترة المذكورة.

كما قررت اللجنة تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعليم عن بُعد لينتهي يوم الخميس 8 أبريل 2021م، ويُستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج، وسيتم خلال هذه الفترة تقييم الأمر بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.