قامت معالي ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية يوم أمس بزيارة استطلاعية لدائرتي التنمية الاجتماعية بأدم ومحوت، ومركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية محوت، وجمعية المرأة العمانية بمحوت. تأتي هذه الزيارة للوقوف على سير العمل والالتقاء بالموظفين ومناقشة تحديات العمل، وأطلعت معاليها على الخدمات والبرامج التي تقدمها هذه الدوائر ومركز الوفاء بمحوت، مؤكدة على ضرورة بذل الجهد لتحسين وتسريع الخدمات للفئات المستفيدة التي ترعاها الوزارة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التنمية الاجتماعية تزور عددا من المؤسسات بأدم ومحوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.