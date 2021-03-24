ذي يزن يستعرض مع السفير الياباني العلاقات الثنائية بين البلدين

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد ـ وزير الثقافة والرياضة والشباب في مكتبه بديوان عام الوزارة أمس سعادة توشينوري كوباياشي ـ سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون القائمة بينهما في المجالات الثقافية والرياضية وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.

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