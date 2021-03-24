السلطنة تشارك فـي المؤتمر الثالث لباحثي الملكية الفكرية والابتكار الآسيوي

تشارك السلطنة ممثلة بجامعة السلطان قابوس (مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا كمؤسسة داعمة) في تنظيم المؤتمر الثالث لباحثي الملكية الفكرية والابتكار الآسيوي والذي عقد افتراضيًّا صباح أمس ويستمر لمدة أربعة أيام.

ويتم تنظيم المؤتمر من قبل شبكة باحثي الملكية الفكرية والابتكار في آسيا (IPIRA) بالتعاون مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومنظمة التجارة العالمية (WTO).

وبلغ عدد الأوراق المقدمة في المؤتمر (٢٤٠) ورقة بحثية وتمثلت مشاركة الجامعة في عضوية اللجنة العلمية وإدارة إحدى جلسات المؤتمر في اليوم الأول بعنوان:(الملكية الفكرية وإدارة التكنولوجيا)، حيث تم استعراض عدة مواضيع منها: تقييم الملكية الفكرية والتوجُّهات القانونية للعملات الرقمية وتجربة النيبال في تعزيز دور رائدات الأعمال من خلال استخدام نظام الملكية الفكرية وتجربة أوكرانيا في تسويق الملكية الفكرية. وسيقدم الدكتور محمد معصوم بالله من كلية الحقوق بالجامعة ورقة بحثية حول ملكية حق المؤلف للذكاء الاصطناعي في اليوم الثالث للمؤتمر.

وخلال المؤتمر سيتم استعراض عدد من الأوراق والبحوث العلمية في عدة موضوعات ركزت عليها محاور المؤتمر مثل: نظرية الملكية الفكرية، الملكية الفكرية وإدارة التكنولوجيا، براءات الاختراع، الملكية الفكرية والصحة، الملكية الفكرية والمستحضرات الصيدلانية، إنترنت الأشياء والملكية الفكرية، الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية وغيرها.

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