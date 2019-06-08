بالصور صافيناز تخضع لجلسة تصوير جديدة في حمام السباحة

خضعت الفنانة الاستعراضية صافيناز لجلسة تصوير جديدة في حمام السباحة، مرتدية بدلة رقص ذات اللونين الأبيض والأزرق، وعلقت على الصور قائلة: “صباح الجمال يا حبايبى”.

وقد تغيبت الراقصة الأرمينية عن الحفلات منذ وفاة والدها في 19 يناير المنقضي، حيث قامت بإلغاء كافة ارتباطها بالقاهرة وسافرت إلى موسكو، ثم عادت مرة أخرى من أجل أحياء حفلات الزفاف.

والجدير بالذكر أن الفنانة الاستعراضية صافيناز تشارك في فيلم “إنت حبيبي وبس” ومن المنتظر عرضه في دور العرض السينمائي في الفترة القادمة، وهو من بطولة سعد الصغير، هالة فاخر، بوسي، محمود الليثي، محمد ثروت.