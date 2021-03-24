تنسيقات كاجوال من غادة الزدجالي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 01:37 صباحاً - غادة الزدجالي، ممثلة عمانية تحرص على التألق بأزياء ناعمة ويومية، وتشارك متابعيها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالاتها، ومن وحيها نرصد لكُنَّ عدة أفكار لأزياء ناعمة بأسلوب شبابي بسيط.



غادة الزدجالي بفساتين يومية كاجوال

فستان صيفي ناعم من غادة الزدجالي



تُعَدُّ الفساتين الكاجوال من القطع اليومية الناعمة والمناسبة للنساء في مختلف إطلالاتهن، لذا يمكنكن اعتمادها بأسلوب أنيق وأنثوي على طريقة غادة الزدجالي؛ حيث تأنقت بفستان أحمر ميدي مزين بخصر ضيق مع أكمام واسعة، وزينت مظهرها بحذاء من الجلد الأبيض وحقيبة بنية ناعمة، واختارت فستاناً أزرق طويلاً مزيناً بمطاط في الكتفين، مع حذاء وحقيبة من الجلد البني، وزينت مظهرها باكسسوارات ذهبية، وفي الإطلالة الثالثة نسقت فستاناً بنياً مطبعاً بجلد الأفعى مع حجاب باللون البيج وحذاء باللون الأخضر الفسفوري.

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صيحة الأزياء المطبعة بأسلوب غادة الزدجالي

الازياء المطبعة من غادة الزدجالي



برزت مؤخراً صيحة الأزياء المطبعة بمختلف التصاميم، لا سيما الكاجوال، ولأنها تتربع على عروش الموضة لهذا العام، فقد اخترنا لك عدة أفكار من غادة الزدجالي؛ حيث أطلت ببنطلون مطبع بالألوان الخضراء الجيشية مع بلوزة سوداء وحذاء رياضي أبيض، وظهرت في الإطلالة الثانية ببلوڤر وبنطلون باللون الأبيض المطبع بالأصفر والأخضر مع حذاء رياضي أبيض، وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ بنطلوناً أبيض مخططاً طولياً باللون البني مع قميص أبيض ناعم للوك عملي مناسب لمختلف المشاوير.

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إطلالات بنطلون الجينز من غادة الزدجالي

اطلالة غادة الزدجالي بالجينز



بنطلون الجينز من قطع الأزياء التي لا تغيب عن صيحات الموضة وتتناسب مع مختلف المشاوير، لذا يمكنك اعتمادها بأسلوب غادة الزدجالي، التي تزينت ببنطلون أزرق فاتح مع بلوزة حمراء مصممة بخطوط طولية مع حزام للخصر، وتألقت في اللوك الثاني ببنطلون من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ومعطف أخضر مزين بالذهبي للوك شتوي ناعم، ونسقت في الإطلالة الثالثة بنطلوناً من الجينز الأزرق مع بلوزة بنية مصممة برقبة مرتفعة وأكمام واسعة، وزينت مظهرها بحذاء من الجلد الأبيض.

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غادة الزدجالي بالأزياء الرياضية

اطلالة رياضية من غادة الزدجالي



تحرص النجمات على ممارسة الرياضة بشكل دوري، وبناءً عليه يمكنك استيحاء بعض الأفكار للنادي من أزياء غادة الزدجالي، التي اختارت بنطلوناً وبلوزة واسعين باللون الأحمر، وسرحت شعرها بأسلوب مموج ومنسدل على الطرفين للوك مميز، وأطلت في اللوك الثاني ببنطلون أخضر واسع بدرجة فاقعة مع بلوزة بيضاء وحذاء رياضي باللون البيج.

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