5 أسباب تكشف لك سبب تفضيل ياسمين صبري أزياء المونوغرام



كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 01:37 صباحاً - في الماضي ارتبطت حقائب دارLouis Vuitton لويس فويتون المصنوعة بنقش المونوغرام بالطبقة الثرية ولكن المتقدمة في السن قليلاً ولكنها اليوم ومع تطور المعالجات التكنولوجية للقماش المستعمل باتت أكثر تلبية للجيل الشاب وتدخل النجمة ياسمين صبري ضمن هذه الخانة، فهي مرتبطة برجل أعمال نافذ وثري ولكنها ذكية في خياراتها لا سيما تلك التي تتعلق بأناقتها العصرية.

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ياسمين صبري تستقل الطائرة مرتدية بلوزة مونوغرام من لويس فويتون- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام





مؤخراً نشرت النجمة ياسمين صبري صورة لها مرتدية كنزة بنصف كم مزودة بنقش المونوغرام الذي يشكل هوية الدار ولكنها اختارتها باللون الأبيض وكسرت رتابة اللون البني او البيج الذي شكل هوية الدار. نسقت ياسمين مع بلوزتها التي تقفل بأزرار أمامية مع سروال اسود كلاسيكي القصة وانتعلت جزمة REVERT BOOTS من الجلد اللامع وحملت بيدها حقيبة عاحية مزدانة بزخرفات من الجلد الزهري. كما وضعت نظارات من طراز Mask شبه دائرية لإضفاء رقي على إطلالتها المتكاملة.

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ياسمين صبري في إطلالة بتايير محبوك من المونوغرام -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



ومن يراقب إطلالاتها التي تنشرها عبر تطبيق انستغرام يتبين له أنّ النجمة تهوى نقش المونوغرام فلقد سبق وظهرت بإطلالة تمثلت بكنزة وتنورة من القماش المحبوك نفسه ويزدان الزي بنقوش ملونة بالأحمر والأزرق والأبيض من المونوغرام ونسقت معه ساعة جلدية فاخرة حمراء وعدة اساور في اليد الأخرى فيما اكتفت باقراط مستديرة ناعمة في الأذن.

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LV beach monogram look



كيف تطور المونوغرام لدى لويس فويتون ليصل الى نسبة أكبر من الصبايا؟





منذ عشر سنوات تقريباً بدات الدور تتبنى صيحة السنيكرز مع فساتين السهرة والتول أو التنانير اللامعة الميتاليكية فتلقفت هذه الصيحة كل من الدور العريقة مثل ديور و شانيل ولويس فويتون فراينا السنيكرز المجوهرات أو المرصع بأحجار او بالغليتر او مع تطريز وشيئاً فشيئاً بدأت تصاميم رياضية تغزو الدور الراقية من فساتين مناسبة للبحر وأخرى تقترب من القفطان وجمبسوت وبلاي سوت اي الشورتات التي تلبس مع البلوزة وقد راينا لدى فويتون تاييرات من القماش المحبوك على مثال ما ارتدته ياسمين صبري وأخرى فساتين قصيرة او سراويل من الدنيم مزدانة بنقش المونوغرام.

Starboard wedge LV sandals



أما بالنسبة للاكسسوارات فرأينا الحقائب الصغيرة وحقائب التسوق فاطلقت الدار ضمن مجموعتي escale وWatercolorو Pool collection أن الدار تستعيد نقش المونوغرام المائي مستعينة بتقنيات حديثة وقد أدخلت على الأحذية من صنادل وأحذية رياضية المونوغرام الذي يتداخل مع عدة أنواع من الأقمشة. ومن الأكسسوارات التي تفننت بها الدار من المونوغرام حقائب المكياج وعلب النظارات وعلب المجوهرات وشنط السفر وغيرها وهكذا تمكنت صيحة المونوغرام من الدخول في اسلوب حياة الصبايا ولم تكتف الدار بحصرها بفئة عمرية معينة.

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ما الأسباب الخمسة التي جعلت ياسمين تقبل على صيحة المونوغرام برأينا؟



هي صيحة مرتبطة بتاريخ الدار العريق فمن يرتديها وكأنه يصبح جزء من عراقة الدار التي بدأت باستعمال المونوغرام منذ منتصف القرن التاسع عشر.

LV Vanity case monogramme



تتوفر مجموعة غنية وشبابية من التصاميم التي تواكب كل مناسبات ياسمين صبري كالأحذية الرياضية والفساتين البحرية الخفيفة.

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LV Archlight sneakers



لديها أكسسوارات مثل علب المجوهرات وعلب لحفظ الساعات او القبعات وهو ما تحتاجه نجمتنا خصوصاً وانها تمتلك الكثير منها وتحتاج الى حفظها وتوضيبها خلال السفر.

LV bag fromWater collection



تتميز أزياء المونوغرام بنفحة كلاسيكية من فساتين وتنانير ميدي وبلوزات مقفولة العنق وهو ما تحتاج اليه لمرافقة زوجها في مناسباته الاجتماعية.

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LV Escale cardigan monogramme





تتسم الأكسسوارات بالرقي وهي تليق بالنجمات كالنظارات الأقنعة المزدانة بالمونوغرام على إطارها والأحذية ذات الكعب الرفيع المنخفض المزدانة بالنقوش من نوع sling back.





LV Cherie sling back shoes

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