للرجل أجمل أزياء ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 01:37 صباحاً - يسعى خبراء الموضة والأزياء إلى إضافة لمسة جديدة ومختلفة إلى مجموعاتهم للرجل الربيعية والصيفية الخاصة بعام 2021، منها البدلات الرسمية المستوحاة من موضة الثمانينيات، بالإضافة إلى البدلات التي صمّمت كي تلائم الإطلالات الكاجوال، فإما أن يتم ارتداؤها مفتوحة كجزء من بدلة، أو مع قطع منفصلة غير رسمية، وكلما كانت بدلة الرجل فضفاضة؛ سيكون الأمر أفضل.



تفاصيل دقيقة

برونيللو سوسينللي Brunello Cucinello



إلى جانب التصاميم التي تضمّنت قطعاً بألوان النيون الأصفر، الأخضر، الفوسفوري، والوردي المتوهّج، برزت السترات المصنوعة من الصوف والساتان الشيك، والقطع الأخرى المصنوعة يدوياً، وبها تفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى السترة التي تناسب الكتفين، كما طرحت العديد من العلامات التجارية الشهيرة بدلات فضفاضة مميّزة تضفي نكهة خاصة على خزانة ملابس كل رجل.

لذلك نشير إلى أن قطع الملابس الملوّنة بألوان الباستيل تلائم فصلي الربيع والصيف، وهي من القطع الرائجة التي يزداد الإقبال عليها عام 2021 وأكثر من أي وقت مضى، بإمكان الرجل ارتداء الملابس ذات ألوان الباستيل مراراً وتكراراً، وكذلك يستطيع الظهور بها في الكثير من المناسبات.

ربما لا يكون النيود من الألوان التي يفضّلها الرجل بشكل دائم، مع ذلك إذا تمكّن من ارتداء القطع المناسبة، فإنه سيبدو في إطلالة مثيرة ورائعة، وللحصول على مساعدة لارتداء القطع النيون بشكل صحيح، برزت تشكيلات متنوّعة من السترات الملوّنة بالنيود، والبدلات الصفراء وغيرها من القطع الساطعة الأخرى.

كي يحصل الرجل على إطلالة تعود إلى فترة السبعينيات، سيكون في حاجة إلى سراويل جينز ذات خصر عالٍ، وكذلك إلى مجموعة كبيرة من السراويل القصيرة، بالإضافة إلى قصمان ذات رقبة مفتوحة، وينصح بارتداء نظارات شمسية لإطلالة ولا أروع.

تابعي المزيد: موديلات أحذية رجالية لربيع 2021



شهرة كبيرة في السبعينيات

الانوي Alanui



عادت البومبر جاكيت في موضة موسم ربيع وصيف 2021، وربما يكون ذلك غريباً نوعاً ما، نظراً إلى ارتداء الرجل لسترة بومبر في فصل الربيع، ولكن في حقيقة الأمر فإنها إطلالة قديمة، وحظيت بشهرة كبيرة في فترة السبعينيات.

لا شكّ أن صيحة البدل لا غنى عنها في خزانة الرجل، ولكنها عادة ما تكون مرتبطة بالأجواء الكلاسكية، هذا الموسم شاهدناها بشكل كبير كستايل كاجوال، أو من خلال الجمع بين النمطين أكثر بتصاميم مريحة، بالإضافة إلى الألوان الفاتحة كالأبيض.

أما إطلالة الرجل على الشاطئ بأجواء الربيع والصيف، فهي لا تخلو من الشورت القصير، بألوان عصرية وصيحات كاجوال، لكن هذا الصيف ستكون جريئة وأقصر قليلاً، مستوحاة من الثمانينيات، ويتم تنسيقها مع البلوفر الخفيف أو التيشيرت الفاتح.

يسيطر الستايل البوهيمي على عالم الموضة، وهذا الموسم سنجده بشكل كبير على البلوفرات الخفيفة والتيشيرتات برسومات غرافيكية أكثر بوهيمية أو عشوائية، وأخيراً برزت قبعة صياد السمك التي ظهرت بشكل كبير العام الماضي، وستكون من الصيحات المستمرة لهذا الصيف أيضاً، يمكن للرجل ارتداؤها مع الشورت القصير على الشاطئ؛ لإطلالة آخر موضة، كما أنها تناسب الستايل البوهيمي المتصدّر القائمة هذا العام.

تابعي المزيد: ملابس كلاسيكية للرجل موضة صيف 2021