كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 01:37 صباحاً - تحتاج البشرة الدهنية إلى الكثير من العناية، مع تطبيق روتين التنظيف والترطيب المعتاد، لحمايتها من الإصابة بحب الشباب أو البثور أو المسام الواسعة.



ويعتبر التقشير طريقة رائعة للتخلص من الخلايا الميتة من الجلد؛ لأنه يفتح المسام ويساعد الجلد على التنفس.



وإذا كنت تتمتعين ببشرة دهنية، يجب عليك تقشير وجهك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل لمنع تراكم الزيوت، التي قد تسد المسام.



وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" طرق عمل مقشر للبشرة الدهنية وحب الشباب:





1. مقشر الكيوي للبشرة الدهنية وحب الشباب

مقشر الكيوي للبشرة الدهنية وحب الشباب



من المعروف أن فاكهة الكيوي غنية بخصائص مضادة للأكسدة، كما أنها تساعد في تحسين ملمس البشرة، ولتحضير مقشر الكيوي يجب توافر:

ثمرة كيوي كاملة.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

بضع قطرات من زيت الزيتون.



طريقة التحضير:

اسحقي فاكهة الكيوي بلطف، وأضيفي إليها السكر وزيت الزيتون، وضعيه على وجهك بالكامل، ثم دلكيه بحركات دائرية صغيرة لمدة 10 دقائق، واغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ويمكنك استخدام هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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2. مقشر الشوفان لللبشرة الدهنية وحب الشباب

مقشر الشوفان لللبشرة الدهنية وحب الشباب



يمكنك تحضير مقشر الشوفان بعدة مكونات وهي:

1 ملعقة كبيرة دقيق الشوفان.

1 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة زبادي.

في هذا المقشر؛ يعطي الشوفان خصائص مضادة للالتهابات، والعسل يساعد في ترطيب البشرة وترطيبها، أما الزبادي فيتحكم في إنتاج الدهون.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيداً، ثم ضعي المزيج على وجهك ودلكيه لبضع دقائق بحركات دائرية، ثم اغسليه بالماء البارد، ويمكنك وضع هذا المقشر مرة إلى مرتين في الأسبوع.

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3. مقشر القهوة لللبشرة الدهنية وحب الشباب

مقشر القهوة لللبشرة الدهنية وحب الشباب



يساعد مقشر القهوة في الحصول على توهج طبيعي وتحسين الدورة الدموية على الوجه.

ولتحضير هذا المقشر نحتاج إلى:

1 ملعقة كبيرة من حبوب البن المطحونة.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي الطازج.



طريقة التحضير:

اخلطي حبوب البن المطحونة واللبن جيداً، وضعي الخليط على وجهك وقومي بتدليكه بلطف، ثم اغسليه بالماء بعد 5 دقائق.

ويمكنك تطبيق هذا المقشر مرة أو مرتين في الأسبوع.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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