كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 01:37 صباحاً - مع اقتراب نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع، حان الوقت لتبديل روتين العناية بالبشرة، وإضافة أحدث المستحضرات إليه، مما يساعد في حماية البشرة من العوامل القاسية التي قد تواجهها. وقد صممت العلامات التجارية العديد من الكريمات وأنواع السيروم التي تمد البشرة بالمتطلبات اللازمة والتغذية الكافية، لتبقى ناعمة ونضرة وذات مظهر شاب. وقد رصدنا لك مجموعة من أحدث منتجات العناية بالبشرة الثورية لربيع وصيف 2021.



SK-II Skinpower Airy Milky Lotion

SK-II Skinpower Airy Milky Lotion



إنه مرطب للبشرة خفيف الوزن، صُمم لترطيب البشرة في الأعماق والحفاظ على المياه داخل حاجز الجلد، بفضل تركيبته الغنية بمستخلص زنبق الكالا وخلاصة دوكودامي والفاوانيا، وكلها مكونات تمنح البشرة مظهراً ندياً صحياً وملمساً ناعماً كالحرير.

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Naturopathica Sensitive Skin Bundle

Naturopathica Sensitive Skin Bundle



يحتوي هذا الكريم على ثلاثة منتجات ضرورية للبشرة الحساسة، وهي المارشملوو المعروف بخصائصه المهدئة والمرطبة للبشرة الحساسة، الطحالب الدقيقة التي تعمل على تهدئة البشرة من الاحمرار والتهيجات ومدها بالمغذيات الضرورية، إضافة الى الساشا إنشي، وهو نبات غني بالأوميغا 3 ومعروف بخصائصه المضادة للأكسدة.

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Elizabeth Arden Visible Brightening CicaGlow Concentrate

Elizabeth Arden Visible Brightening CicaGlow Concentrate



يتكون هذا المنتج من النياسيناميد والسيكا، وهما مكونان يساعدان في تقليل فرط التصبغ وتهدئة البشرة. كما يحتوي على الفيتامين سي الذي يعمل على تفتيح وتبييض البشرة، إضافة الى أنه يشتمل على مستخلص الكستناء الذي يساهم في تقشير البشرة ومنحها لمعاناً طبيعياً جذاباً.

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Clark's Botanical Jasmine Vital Oil

Clark's Botanical Jasmine Vital Oil



يتميز هذا المستحضر بتركيبته غير الدهنية سريعة الجفاف، التي تمنح البشرة مظهراً ندياً وترطبها في الأعماق، بفضل احتوائه على زيت بذور القطن الذي يجعل البشرة متوهجة من الداخل والخارج في غضون ثوان من تطبيقه على البشرة.

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Dermalogica PowerBright Dark Spot Serum

Dermalogica PowerBright Dark Spot Serum



يشتمل هذا المنتج الثوري الجديد على النياسيناميد والفطر، وهي مكونات تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من البقع والشوائب غير المرغوب فيها على البشرة، وترطيب وتنعيم البشرة في الوقت نفسه.

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