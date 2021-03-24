كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 01:37 صباحاً - تسعى كلّ امرأة للحصول على شعرٍ لامعٍ وصحيّ لتعزيز جمالها وجاذبيتها. ونظرًا لتعرُّض الشعر للعديد من المشكلات كالجفاف والخشونة والتقصف، تُعتبر الوصفات الطبيعية من العلاجات الفعّالة في حلّ مشكلات الشعر، ولعلّ أبرزها خلّ التفاح؛ لاحتوائه على العديد من الأنزيمات والمعادن التي تُعزز من نعومة الشعر وتُساعد في الحفاظ على صحته ولمعانه. وللمزيد حول فوائد خل التفاح للشعر، وطرق استخدامه تابعي مع "الخليج 365.نت" الآتي:



فوائد خل التفاح للشعر ستدهشك معرفتها

فوائد خل التفاح للشعر لا تُعد ولا تُحصى

فوائد خل التفاح للشعر لا تُعد ولا تُحصى، ونذكر منها الآتي:

يُساعد خّل التفاح في التخلّص وبشكلٍ نهائيّ من القشرة المزعجة، ويحدّ من ظهورها.

يحمي الشعر من التلف والجفاف، بخاصّة عند تعرضه لأشعة الشمس.

يُحافظ على ليونة الشعر ويحدّ من تكسره، وذلك عند استخدامه مرّةً واحدة في الأسبوع.

يُساعد خل في فك تشابكات الشعر وتنعيمه، ويقلّل من تجعّد الشعر، ويمنحه اللمعان والبريق. وبالتالي، يمنع جفاف الشعر.

يُعزّز نموّ بصيلات الشعر بشكل مثالي، كما أنّه يُغذّيها؛ لاحتوائه على البوتاسيوم.

يُساهم في تحفيز نموّ الشعر ومنع تساقطه ؛ وذلك بسبب قدرته على تحفيز تدفق الدورة الدموية لبصيلات الشعر اللازمة لتغذيتها وتقوية جذورها، مما يحفّز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

؛ وذلك بسبب قدرته على تحفيز تدفق الدورة الدموية لبصيلات الشعر اللازمة لتغذيتها وتقوية جذورها، مما يحفّز نمو الشعر ويمنع تساقطه. يمنع تقصّف أطراف الشعر وتكسّرها.

يقوي خل التفاح جذور الشعر ويمنحه الصحة، كما ويُحارب العوامل الخارجية المختلفة. وبالتالي، يزيد من سرعة نموه وإنباته ويزيد من نعومته.

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وصفات خل التفاح للعناية بالشعر

الخل بوصفات للعناية بجميع مشكلات الشعر

للتخلّص من مشكلات الشعر المختلفة، إليك خلّ التفاح في وصفات طبيعية للعناية بالشعر:



وصفة الخل لعلاج تساقط الشعر

يُفيد الخل في علاج مشكلة تساقط الشعر

يُعتبر خل التفاح علاجًا ممتازًا للتخلّص من قشرة الشعر، ويُعد إكليل الجبل في الطب الشعبي التقليدي معززًا لنمو الشعر، وطريقة هذه الوصفة هي:

نقع حفنة من إكليل الجبل في نصف لترٍ من الماء المغلي لمدة ساعة ونصف في وعاء، وتركه جانبًا لكي يبرد ويتخمر. ثم، نقل المحلول إلى وعاءٍ زجاجي، وإضافة نصف لتر من خل عصير التفاح إلى المحلول. تُخلط المُكوِّنات جيدًا، وتفرغ في زجاجة رذاذ.

يُرش المزيج على فروة الرأس وتدليكها جيدًا بأطراف الأصابع، وتركه لمدة ساعة كاملة على الشعر. ثمظن غسل الشعر وتنعيمه ببلسم الشعر.



وصفة الخل لعلاج القشرة

يُساعد الخل في علاج مشكلة قشرة الرأس

تُساهم هذه الوصفة في تقليل خطر إصابة فروة الرأس ببعض أنواع البكتيريا والفطريات المسبّبة للقشرة وتساقط الشعر، وطريقة هذه الوصفة هي:

خلط ربع كوبٍ من خل عصير التفاح مع ربع كوبٍ من الماء في زجاجة رذاذ. ثمُ رشّ الخليط على فروة الرأس، ولفّ الشعر بالمنشفة لمدة تتراوح من 15 دقيقة حتى ساعة كاملة. بعدها، يُغسل الشعر كالمعتاد، ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة.

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وصفة الخل لاستعادة لمعان الشعر

يُعزّز الخل من لمعان الشعر

تُساعد هذه الوصفة في استعادة تألّق ولمعان الشعر، وطريقة هذه الوصفة هي:

خلط كوب ونصف من الماء الدافئ مع ملعقة واحدة كبيرة من خل عصير التفاح، ووضع الخليط في كوب من البلاستيك، ويجب مراعاة طول الشعر عند تحضير هذه الوصفة، ويتم زيادة كمية الخل تزامنًا مع كمية المياه لتتناسب مع طول الشعر.

غسل الشعر بوضع منشفة حول الأكتاف، والوقوف عند المغسلة وصب الغسول فوق الشعر، وتدليك فروة الرأس بالغسول وتركه لمدة 5 دقائق، وغسله من بعدها بالماء أو تركه بشكلٍ كامل بدون غسله بالماء.



خل التفاح في سطور...

لخل التفاح فوائد كثيرة لا تحصى

خلّ التفاح هو الخلّ الناتج عن تخمير حبات التفاح، ويستخدم في العديد من المجالات التجميليّة، والمجالات الغذائيّة، ويُعتبر غنيًا بالمعادن والأحماض المفيدة. ويحتوي على الكثير من الإنزيمات التي تساعد أيضًا في الهضم، وفقدان الوزن، وتخفيض نسبة الكولسترول. كما ويمكن استخدامه لعلاج الكثير من مشكلات الشعر، فهو مصدر غني بفيتامين ج، ومجموعة فيتامينات ب، والحمض الهيدروكسي الذي يساعد في تقشير فروة الرأس. وبالتالي، تقليل ظهور القشرة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الخل الخام يحتوي على جميع الأنزيمات والمعادن التي تفتقر إليها أنواع الخل الأخرى التي تكون قد تعرّضت لكل أنواع المعالجة والترشيح والضغط بالحرارة، ومن أنواع الخل التي يفضّل استخدامها لاحتفاظها بأغلب عناصر الخل الخام، هما: الخل المقطّر الأبيض، وخل عصير التفاح.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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