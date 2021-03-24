الامارات | الفنانة كلثومة تصنع أكاليل الورد بخيوط بسيطة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة كلثومة تصنع أكاليل الورد بخيوط بسيطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من تونس الخضراء تحلّ الفنانة التشكيلية كلثومة تريكي، ضيفة على فعاليات «اصنعها بنفسك»، ضمن أيام الشارقة التراثية في ساحة التراث بقلب الشارقة، حاملة رسالة واحدة لزوّار الحدث من الفتيان والفتيات الصغار، تقول فيها: «جربوا أبدعوا، استخدموا مهاراتكم الفنية لصناعة ألعابكم، ولا تجعلوا ألعاب الفيديو والواقع الافتراضي يسلبكم متعة الابتكار».

بهذه الرسالة تفتح الفنانة كلثومة أمام زوّار الحدث عالماً لصناعة أكاليل الورد وتزيين الأواني والمشغولات اليدوية، إذ تجمع الصغار والكبار على كومة من الخيوط وبعض من الأوراق والمواد البسيطة، لتعلمهم خطوة خطوة كيف يحولون تلك الأدوات إلى أعمال ومشغولات فنية من الورد، يزينون بها ثيابهم وغرفهم ويتبادلونها مع أقرانهم.

وببعض حركات ماهرة وباستخدام المقص والخيوط المجدولة تصنع كلثومة أكاليل وأطواق الورد، واصفة صناعتها بأنها «تفتح أمام الفتيان والفتيات مخيلة واسعة تساعدهم على الابتكار وتكسبهم ذائقة جمالية، وتطوّر لديهم المهارات الإبداعية، ليوظفوها في مختلف شؤون الحياة مستقبلاً». وفي الوقت الذي تواصل فيه طي الورق وجدل الخيوط، تضيف الفنانة: «أهالي الإمارات محظوظون بحدث مثل (أيام الشارقة) الذي يقدم لهم تراث العالم، ويأخذهم في أنشطة تعليمية وترفيهية ممتعة تكسبهم خبرات جديدة يصبحون من خلالها أكثر وعياً بهوية الدولة وما يميز تراثها، وفي الوقت نفسه أكثر تقديراً لتنوّع واختلاف ثقافات العالم». وتتابع: «هذه المرة الأولى التي أشارك فيها بأيام الشارقة التراثية، وكلي أمل أن يكون هذا الحدث ملهماً لمدننا العربية وحتى العالمية لتنظيم فعاليات مشابهة، تقرب الشعوب من بعضها وتبني من خلالها أجيالاً مؤمنين بدورهم في مسيرة بلادهم، ومقدرين لما أنجزت الإنسانية من تاريخ ثقافي طويل».

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