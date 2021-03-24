الامارات | 4 مبدعين يحتفون مع «أبوظبي للفنون» بيوم الشعر العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مبدعين يحتفون مع «أبوظبي للفنون» بيوم الشعر العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى مجلس مؤسسة أبوظبي للفنون الثقافي الأدبي، أول من أمس، بيوم الشعر العالمي، بندوة نقاشية شعرية، ضمت حوارات وقصائد.

شاركت في الأمسية نخبة من الشعراء، وهم: عبدالله الهدية، وعيضة بن مسعود، وإياد المريسي، ومحمد العزام، وأدارتها مدير الشراكات الاستراتيجية والإعلام في مؤسسة أبوظبي للفنون، سامية بدر.

تناولت الأمسية محاور عدة، تمثلت في الحديث عن أهمية الشعر وماذا قدم للحياة وللحضارة وللتاريخ على مر العصور، والروابط والعلاقات التي تحكم نظام القصيدة، وقصيدة الشعر الفصيح والنبطي والحديث، وأهمية الشعر في الوسائل الإعلامية والاتصالية، مروراً بالمسابقات الشعرية التي تخدم الشعر والشاعر. كما قدم الشعراء في آخر الجلسة عدداً من القصائد الاجتماعية والغزلية. من جهته، قال مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون، الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، إن «الندوة النقاشية الشعرية أتت لدعم الشعر، وتقوية حضوره كحلقة وصل وجسر بين المجتمعات والحضارات المختلفة، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش، ودفعها إلى آفاق رحبة تتسع للجميع، وإظهار دور الشعر وتأثيره حتى يأخُذ المكانة التي يستحقها داخل مجتمعاتنا».

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