الامارات | «الشارقة للكتاب» تنظّم جلسة عن مهارات التفكير الإبداعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب» تنظّم جلسة عن مهارات التفكير الإبداعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد هيئة الشارقة للكتاب – المنطقة الشرقية، جلسة نقاشية عن بُعد، تحت عنوان «مهارات التفكير الإبداعي»، 31 مارس المقبل، تستضيف خلالها المدربة روان النسور، للحديث عن أساسيات التفكير المختلفة التي يجب أن تقدّم للأطفال، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في تثقيف الأجيال الجديدة.

وستقدّم النسور، خلال الجلسة التي ستنظم عبر منصة «الشارقة تقرأ»، العديد من المهارات الخاصة بالتفكير السليم التي تخدم تنشئة الأطفال على المعرفة والإبداع.

كما ستتطرق المدربة للعديد من النقاط التي تهمّ الأسر والمعلمين وكلّ من له علاقة بالأطفال والناشئة.

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