الامارات | مركز الفنون يقدم العرض الأول لـ «ذا جانتليت: بعيداً معاً»

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفنون يقدم العرض الأول لـ «ذا جانتليت: بعيداً معاً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي تقديم العرض العالمي الأول لكورال بعنوان «ذا جانتليت: بعيداً معاً»، في 31 الجاري. وتتمحور التجربة الصوتية التي ابتكرها كوكو كارول، وسكيب شيري، حول أصوات من العاصمة أبوظبي، التي ستضفي على الحضور شعوراً مليئاً بالشعر والإيماءات.

وعادة ما يتم تأليف وتنظيم كل إصدار من «ذا جانتليت» بحسب المكان الذي سيتم فيه العرض. وتمثل نسخة أبوظبي المرة الأولى التي أعيد فيها تصور المقطوعة الموسيقية بتقنية صوت 360 درجة. وكان من المقرر أن يكون الحدث على أرض الواقع الربيع الماضي لتكون مقطوعة خاصة بهذا المكان، إلا أن «المكان» حالياً هو سماعات رأس المستمع، التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

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