لن تصدق ما تفعله القهوة في قدرتك الجنسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

القهوة من المشروبات المشهورة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وذلك لمذاقها الرائع واللذيذ.

بالإضافة إلى ذلك تدخل القهوة في العديد من الاستخدامات، كما أن لها تأثير على زيادة القدرة الجنسية للرجال، كما ذكر موقعا "menshealth" و"coffeeinformer".

يمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يقلل من احتمالية إصابتك بضعف الانتصاب (ED)، وفقًا لدراسة جديدة من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس الأمريكية.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا ويتناولون ما بين 2 إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا، أقل عرضة للإبلاغ عن مشاكل الضعف الجنسي مقارنة بمن لا يحتسون القهوة، بغض النظر عن الوزن أو العمر أو ضغط الدم.

وشمل المشاركون في الدراسة أشخاصًا يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وكانت النتائج واحدة في جميع المرضى.

كما أن الكافيين الموجود في القهوة له خصائص مشابهة لعقاقير الضعف الجنسي مثل الفياجرا، كما يقول دكتور Run Wang طبيب متخصص في جراحة المسالك البولية في جامعة تكساس، إذ يؤدي تناول القهوة للرجال إلى سلسلة من التأثيرات الإيجابية، مثل استرخاء الشرايين في القضيب وزيادة تدفق الدم وكلاهما مفتاح للانتصاب القوي.

ويعتقد العلماء أيضا أن تناول القهوة يؤدي إلى تفاعل كيميائي في الجسم يزيد من تدفق الدم إلى القضيب عن طريق إرخاء العضلات، وأظهرت الأبحاث السابقة أيضًا أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يعزز الدافع الجنسي لدى النساء.

ويوضح موقع "nomadcoffeeclub" ما هي مكونات "القهوة الجنسية":

المكونات أدناه تصنع كوبًا واحدًا:

2/3 كوب قهوة ساخنة.

1 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

2 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة عسل.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.