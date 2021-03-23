6 علاجات منزلية بسيطة لتبييض أسنانك بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك الكثير من المنتجات التي يمكن للمرء الاختيار من بينها لتبييض أسنانه، لكن معظم هذه المنتجات تحتوي على مادة التبييض التي تستخدم كعامل مبيض، وهي ليست جيدة.

إذا كنت تبحث عن طرق لتبييض أسنانك بشكل طبيعي، فهذه المقالة يجب أن تقرأها، ولكن قبل أن ننتقل إلى تبييض الأسنان ، دعونا أولاً نناقش ما الذي يجعل أسنانك تبدو صفراء، وفقا لموقع timesofindia.

ما الذي يسبب اصفرار الأسنان؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل أسنانك تبدو باهتة وصفراء، يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في تلطيخ المينا، وهي الطبقة الخارجية لأسنانك، أيضًا، يمكن أن يؤدي تراكم الترسبات على أسنانك إلى جعلها تبدو صفراء.

يمكن معالجة تغير اللون عن طريق التنظيف المنتظم وعلاجات التبييض، في بعض الأحيان، تبدو الأسنان أيضًا صفراء اللون بسبب تآكل طبقة المينا الصلبة، وكشف العاج الموجود تحتها.

العاج هو نسيج عظمي أصفر طبيعي يقع تحت المينا.

فيما يلي 6 علاجات بسيطة لتبييض أسنانك:

تدرب على سحب الزيت

سحب الزيت علاج تقليدي يحسن نظافة الفم ويزيل السموم من الجسم.

تتضمن هذه الممارسة غسل الزيت في فمك وإزالة البكتيريا التي يمكن أن تتحول إلى طبقة البلاك وتتسبب في ظهور أسنانك باللون الأصفر.

أكثر أنواع الزيوت شيوعًا المستخدمة في سحب الزيت هي زيت عباد الشمس وزيت السمسم، يمكنك أيضًا استخدام زيت جوز الهند الغني بحمض اللوريك المعروف بقدرته على تقليل الالتهاب وقتل البكتيريا.

تشير الدراسات إلى أن سحب الزيت يوميًا يقلل من البكتيريا في الفم إلى جانب البلاك والتهاب اللثة.

يؤدي سحب الزيت بزيت السمسم إلى تقليل بكتيريا Streptococcus mutans ، المسؤولة عن البلاك والتهاب اللثة.

للقيام بعملية سحب الزيت، ضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك وادفع واسحبه من خلال أسنانك، يعتبر سحب الزيت ممارسة آمنة ويمكن لأي شخص القيام به.

فرشاة مع صودا الخبز

صودا الخبز لها خصائص تبييض طبيعية وبالتالي فهي عنصر مهم يستخدم في معجون الأسنان، إنها مادة كاشطة خفيفة يمكنها تنظيف البقع الموجودة على الأسنان.

كما أنه يساعد في خلق بيئة قلوية في الفم تمنع نمو البكتيريا، لم يثبت العلم بعد أن صودا الخبز يمكنها تبييض أسنانك، لكن الدراسات أظهرت أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز له تأثير تبييض كبير.

للاستفادة من هذا العلاج، يمكنك خلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين صغيرتين من الماء وتنظيف أسنانك بها، يمكنك القيام بذلك 2-3 مرات في الأسبوع.

بيروكسيد الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين هو عامل تبييض طبيعي يقتل البكتيريا في فمك.

يُستخدم بيروكسيد الهيدروجين منذ زمن طويل في تنظيف الجروح لقدرته على قتل البكتيريا.

لقد وجدت الدراسات أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز و 1 في المائة من بيروكسيد الهيدروجين يمكن أن يؤدي إلى أسنان ناصعة البياض بشكل ملحوظ.

وجدت دراسة أخرى أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين عند استخدامه مرتين في اليوم يمكن أن يؤدي إلى أسنان ناصعة البياض بنسبة 62 في المائة في 6 أسابيع.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأسئلة المتعلقة بسلامة بيروكسيد الهيدروجين.

التركيز المخفف آمن، تركيز الخيط أو الاستخدام المفرط يمكن أن يسبب حساسية الأسنان وتهيج اللثة.

إذا كنت تخطط لاستخدام بيروكسيد الهيدروجين، فتأكد من استخدام محلول 1.5 أو 3 في المائة لتجنب أي آثار جانبية، يمكنك أيضًا استخدامه كغسول للفم قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، يمكنك مزجه مع صودا الخبز وتنظيف أسنانك بالخليط.

أكل الفواكه والخضروات

النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات مفيد لصحتك العامة وأسنانك.

يمكن أن تساعد الفواكه والخضروات المقرمشة والنيئة في فرك البلاك أثناء مضغها، على الرغم من أن هذا ليس بديلاً عن تنظيف أسنانك بالفرشاة.

الفراولة والأناناس نوعان من الفاكهة التي يُزعم أنها تعمل على تبييض أسنانك.

منع بقع الأسنان

بينما ستتحول أسنانك إلى اللون الأصفر مع تقدمك في العمر، يمكنك منع البقع عن طريق القيام ببعض الأشياء البسيطة.

قلل من تناول القهوة والصودا والتوت الداكن، هذه كلها سيئة السمعة لتلطيخ الأسنان، لا تحتاج إلى تجنب هذه المواد تمامًا، ولكن يجب أن تحد من تناولها.

يمكنك أيضًا شرب المشروبات التي يُعرف عنها أنها تلطخ أسنانك بمساعدة ماصة.

يجب تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول أي من هذه المشروبات.

تجنب تدخين السجائر لأن كليهما يمكن أن يسبب تغير لون الأسنان.

الحد من تناول السكر، لأن الكثير من السكر، يمكن أن يزيد من نمو البكتيريا ويسبب البلاك والتهاب اللثة.

تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة مباشرة بعد تناول الأطعمة السكرية.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الجبن والحليب للمساعدة في حماية أسنانك من تآكل المينا.

استخدم الفرشاة والخيط بانتظام

ينتج تغير لون الأسنان في الغالب عن تراكم البلاك، يمكن أن يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط على بقاء أسنانك بيضاء وتقليل البكتيريا في فمك ومنع تراكم البلاك.