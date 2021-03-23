أحمد الفيشاوي يعود للسجادة الحمراء مع زوجته.. ومتابعون: «لقيت الطبطبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه على «إنستجرام» صورا جمعته بزوجته ندى الكامل، خلال تواجدهما على السجادة الحمراء، بفعاليات عدد من المهرجانات الفنية المختلفة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور «إنستجرام».

وأرفق الفيشاوي، تعليقا على الصور باللغة الإنجليزية قائلا: «لحظات من فاعليات السجادة الحمراء مع زوجتي حبيبة قلبي».

تفاعل المتابعين مع الصور

وسرعان ما لاقت الصور تفاعل آلاف من المتابعين، إذ تنوعت التعليقات ما بين السخرية والدعم، فجاء من بينها، «ما خلاص بقا»، «لقيت الطبطبة»، «ربنا يخليكم لبعض حلوين».

صور رومانسية بين أحمد الفيشاوي وزوجته على البحر

ومنذ أيام، شارك أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، مجموعة صور مع زوجته ندى الكامل، وظهرت صور الزوجين أمام البحر في محافظة الإسكندرية، حيث يقضيان عطلتهما، وعلق على الصور قائلًا: «من الإسكندرية مع الحب.. المأكولات البحرية الحب».

وعلق متابعوه في التعليقات على الصور وكان أبرزها: «نورتوا إسكندرية.. مراتك زي القمر يا أحمد ربنا يخليكم لبعض.. ربنا يحميكم.. بنحبكم».

ندى الكامل تثير الجدل بمقطع أغنية

يذكر أن ندى الكامل، كانت أثارت الجدل قبل فترة، حين نشرت مقطعا من أغنية «عكس بعض» للمطرب عمرو دياب، التي تتحدث عن الفراق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث علقت قائلة: «وسيرة الحب لو تيجي.. بقيت منها بخاف وأهرب»، مرفقة صورة لها بمفردها، عقب حديثها عن زوجها للمرة الأولى في مداخلة هاتفية ببرنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة نجوم F.M»، وتغزلها به.

وكان تفاعل الجمهور مع المنشور، بتسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «إنتي متخانقة مع الفيشاوي؟»، و«ليه نزلتي كلمات أغنية عكس بعض اللي بتتكلم عن الفراق»، و«صورتك حزينة»، و«زي القمر وملكة جمال يا ندى»، ولم ترد وقتها، زوجة أحمد الفيشاوي على التعليقات حتى الآن.