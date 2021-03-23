مفاجأة جديدة من حنين حسام لمتابعيها.. غيرت نشاطها والسبب «خوفو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجئت فتاة «التيك توك» حنين حسام، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمقطع فيديو ظهرت خلاله أثناء تقديمها محتوى جديد، عما كانت تقدمه من قبل.

«حنين» تلقن دروسا في التاريخ

وخلال الفيديو، ظهرت «حنين»، وهي تقدم درسا في التاريخ، وتطرقت للحديث عن شخصية الملك «خوفو» وهرمه الأكبر، حيث تماشى محتوى الفيديو مع طبيعة دراستها بكلية الآثار جامعة القاهرة.

تفاعل المتابعون مع الفيديو

وسرعان ما لاقى الفيديو، تفاعل واستحسان الكثير من متابعين فتاة التيك توك، الذين قدموا الدعم والتشجيع لها، فجاء من بين التعليقات: «هو دا المحتوى المحترم اللي المفروض تقدميه من أول ما ظهرتي»، «استمري»، «عاش بجد».

معلومات عن حنين حسام

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن فتاة التيك توك حنين حسام، وفقا لحسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

- من مواليد عام 2000، أي تبلغ من العمر 21 عاما.

- من سكان محافظة الجيزة، وطالبة بكلية الآثار، جامعة القاهرة.

- دخلت عالم الفيديوهات على «تيك توك» منذ أكثر من 4أعوام.

- استغلت الشهرة على تيك توك، في عرض العديد من المنتجات التجارية عبر حساباتها الشخصية.

- يتابعها عبر حسابها بتطبيق «انستجرام» أكثر من 600 ألف شخص.

- كانت تُطلق على نفسها قبل أزمة حبسها، لقب «هرم مصر الرابع».

- باتت تبث فيديوهات عن الميكب والموضة كابلوجر.

- أصبحت الوجه الدعائي لبعض الإعلانات على منصات السوشيال ميديا.

-جاءت شهرتها عبر منصات «السوشيال ميديا 175، بسبب جلسات تصويرها المتعددة، وأوضاع تصويرها التي تظهر بها.

- انتقدت مؤخرا الفنانين والفنانات الذين دخلوا عالم التيك توك.

- تنشر العديد من مقاطع الفيديو التي تقوم من خلالها بالرقص على الأغاني الشعبية.

- تتحدث بشكل حاد على منتقديها، من خلال التعليقات أو مقاطع الفيديو.