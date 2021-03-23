روجينا ترقص على «أنتي معلمة» في كواليس «بنت السلطان».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستمر الفنانة روجينا، في تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «بنت السلطان»، الذي تخوض به في الموسم الرمضاني المقبل 2021، وتجسد شخصية امرأة مصابة بانفصام في الشخصية.

وفي مقطع فيديو ظهرت من خلاله «روجينا»، في كواليس المسلسل مع أوتاكا وحسن أبو الروس، وهم يرقصون على مهرجان «أنتي معلمة» لمطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا.

ومسلسل «بنت السلطان» من بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها عدد من الفنانين باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا.

آخر أعمال روجينا

وكانت روجينا شاركت في شهر رمضان الماضي في مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد.

روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشر زكي

واحتفلت الفنانة روجينا، قبل فترة، بعيد ميلاد زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الـ60، بعدد من الصور الفوتوغرافية، فضلًا عن مقطع فيديو شاركته أيضًا.

ونشرت روجينا عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، عدد من الصور العائلية تجمعها بزوجها وبناتها، وعلقت عليهم، قالت خلاله «كل سنة وانت بصحة وسعادة، يا عمري كل سنة وأنت حبيب العمر».

وتابعت متغزلة في زوجها، «رفيق الرحلة السند الأمان كبير العائلة أبو البنات كل سنة وأنت حبيبي كل سنة وأنت دايما في قلبي».

وكانت روجينا، شاركت جمهورها بحوار مدته 4 دقائق من فيلم تسجيلي قصير بعناون «سفير الفن» جرى تصويره داخل منزلها، وتحدث فيه وزوجها عن قصة حبهما وزواجهما، «حكايتنا بدأت بخناق.. اتعصب عليا وقالي الحوار انتهى، وصالحني في المكتبة وجايبلي ورد وفاتحني في قصة الحب، وقالي هروح أعمل عمرة وأرجع ونتخطب ونتجوز، بقول هو سندي ورفيق الرحلة والأمان، هو عمري كله إلا 18 سنة، هو كبير العيلة».