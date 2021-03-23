جيران «واقعة الساطور» يفجرون مفاجأة عن زوج الضرتين: طلق 5 مرات.. واعتاد الفتنة بين نسائه

القاهرة - سمر حسين - ماما

فجر أهالي قرية العمرة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، التي شهدت واقعة غرس زوجة ساطور في رأس ضرتها، مفاجآت عديدة في هذه الواقعة التي أثارت الرأي العام؛ كان أغلبها من نصيب الزوج، حيث اتهمه الجيران، بأنه المسؤول عن الواقعة، لأنه اعتاد ممارسة الفتنة بين زوجاته، مشيرين إلى أنه دائم الزواج والطلاق، حيث سبق له الزواج 5 مرات قبل زوجتيه الأخيرتين صاحبتا هذه الواقعة، ليصبح مجموع من تزوجهن 7 نساء، طلق منهن 5 بخلاف صاحبة الواقعة، التي طلقها سابقا قبل أن يعيدها لعصمته.

وقال جيران السيدة التي اعتدت على ضرتها أمس، أن الخلاف الأخير الذي نتج عنه إصابة الزوجة الثانية «شيماء»، 25 عامًا، المقيمة بقرية العمرة، ليس الأول من نوعه بين زوجات «سلمان»، زوج الضرتين، الذي يعمل في الزراعة، مؤكدًا أن أهالي القرية اعتادوا على هذا المشهد من المشاجرات، بسبب قيامه بإشعال الصراعات بينهن، لتتكرر المشاجرات بينهن دائما، خاصة عند غيابه عن المنزل وذهابه لعمله.

قبل «واقعة الساطور».. أشهر جرائم الضرائر في مصر

الجيران: الزوج بيفتن بين زوجاته

وقال شخص مقرب من الزوج «سلمان» ويدعى «حمدي»، لـ«هن»، إن «الزوج هو المتسبب الأول في نشوب الصراعات بين زوجتيه (منى وشيماء) بسبب أنه يقوم بعمل فتنة بينهما وأن زيجاته متكررة، وكانت تشهد أيضًا صراعات مشابهة، وهو شخص دائم الزواج والتطليق، حيث تزوج قبلهما حوالي 5 سيدات، وكانت تنشب بينهن مشاجرات».

الضحية تعاير المتهمة

وأضاف حمدي، 32 عامًا، ويقطن في المنطقة نفسها التي شهدت الواقعة، أن يوم الواقعة، استيقظ على صوت هرولة وصراخ من بعض سيدات القرية، وهن يتجهن إلى منزل سلمان، فتوقع نشوب المشاجرات المعتادة بين ضرائر هذا المنزل المجاور له.

وأكد حمدي، أن الجيران في القرية يؤكدون أن واقعة الساطور الأخيرة، نشبت عقب معايرة الزوجة الثانية المجني عليها، للزوجة الأولى «منى» بطلاقها منه ذات مرة، فهي دائمًا ما تعايرها بهذا الموقف، حيث تزوجت شخص يدعى أبو الحربي، ثم ردها سلمان مرة أخرى بعد أن طلقها أبو الحربي، الأمر الذي جعلها تنهال على رأسها بساطور وتقطع 3 أصابع من يدها.