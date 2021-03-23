في العاصفة الترابية.. استشاري يقدم نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من العواصف الترابية، اليوم الثلاثاء، التي تستمر على مدار ساعات طويلة، نتيجة مرور المنخفض الجوي على عدة مناطق داخل مصر.

ويقدم الدكتور خالد صقر، استشاري أمراض الأنف والأذن، مجموعة من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع العواصف الترابية، أثناء حديثه لـ«هٌن»، جاءت كالتالي.

- يساعد غسل الأنف بالماء المالح الدافىء، على تخفيف أعراض الجيوب الأنفية أثناء الغبار.

- ضرورة غلق المنافذ، لتقليل الأتربة لمرضى الجيوب الأنفية.

- تناول كميات كبيرة من الماء يساعد على ترطيب الجيوب الأنفية.

- تناول الأطعمة التي تحتوى على البروبيوتيك، مثل الثوم، الزبادي، الموز الأخضر، تساعد على منع التهابات الأنف.

- وضع قماش على الأنف أثناء الخروج تجنبًا للأتربة.

- محاولة تجنب الخروج حتى تتحسن الأحوال الجوية.

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- ارتداء ماسك محكم حول الأنف.

- شرب كمية كبيرة من الماء والسوائل، ويفضل السوائل الدافئة.

- غسل الوجه واليدين باستمرار.

- مسح الوجه بقطعة قماش قطنية كل حين والآخر.

- في حالة انسداد الأنف وعدم القدرة على التنفس، يجب غسل الأنف بمحلول ملحي.

- في الحالات الصعبة التي قد يعاني فيها المريض من الحساسية، يجب زيادة جرعة غسل الأنف.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن وجود موجة من عدم الاستقرار في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، اعتبارًا من السبت حتى الثلاثاء، حيث توقعت سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بمعظم المحافظات، يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق.