انشغلت عن عريسها.. عروس تثير السخرية بالرقص مع عمرو دياب: نسيت نفسها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من السخرية أثارتها عروس، خلال ظهورها في أحد مقاطع الفيديو، وهي منشغلة عن عريسها تماما بالرقص مع الفنان عمرو دياب، ممسكة يداه، خلال إحياؤه حفل زفافها.

سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وسرعان ما أثار مقطع الفيديو التي لم تتجاوز مدته الدقيقة، سخرية رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقين على انشغال العروس بالرقص مع الهضبة، متناسية عريسها، فجاء من بين التعليقات، «أنا لو مكانها هنسى الفرح»، «حقها والله»، «عندها حق برضو»، «أكيد عمرو بيغيظ دينا».

انهيار معجبة عند رؤيتها عمرو دياب

وخلال نوفمبر الماضي، دخلت إحدى معجبات الفنان في حالة من الانهيار الشديد، حين رأته في إحدى حفلاته الخاصة، إذ احتضنتها الفنانة دينا الشربيني، حينها، وبدأت في مسح دموعها وتهدئتها.

عمرو دياب يظهر بصحبة راقصة

ولا يزال الفنان عمرو دياب، من حين لآخر يظهر مع حسناوات جدد، وذلك عقب انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، ومنذ أيام، ظهر الهضبة في صورة جديدة رفقة الراقصة الاستعراضية «بدرة»، التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة «دعنا نلتقط صورة سيلفي».

وسرعان ما تفاعل العديد من المتابعين مع الصورة التي نشرتها الراقصة، محققة لآلاف التعليقات وتسجيلات الإعجاب.

عمرو دياب يلمح لسعادته بعد الانفصال من دينا الشربيني

ومنذ أيام، كان ألمح الفنان عمرو دياب، لسعادته مؤخرًا عقب الانفصال عن الفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال إحياؤه إحدى الحفلات الخاصة.

وفي وقت سابق، قال «الهضبة» قبل غناء أغنية «فاكرني يا حب»: «من ساعة ما غنيت إكرمني ياحب المرة دي وأنا مش ملاحق»، في إشارة منه إلى كثرة صوره مع الفتيات والموديلز خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن الثنائي كانا انفصلا بعد 3 سنوات من الارتباط، حيث أكد مصدر مقرب منهما، إن اختلاف وجهات النظر كان سببا في انتهاء القصة بينهما.