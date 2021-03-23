رئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة: احذروا الأدوية المغشوشة منتشرة في السوق

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قال الدكتور أحمد سالم، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، وأستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة، بطب القصر العيني، في تصريحات خاصة لـ «هن»، على هامش مشاركته في «الحملة القومية للتوعية بمخاطر الأدوية المغشوشة، والمُهربة، وتأثيرها على صحة الرجال»، إن الأدوية المهربة منتشرة في السوق وهي دون مصدر معروف.

وأكمل سالم أن سبب انتشار الأدولة المغشوشة التي تدعي إن لديها القدرة على تحسين أداء الرجال، وصحتهم الجنسية هو الثقافة العامة المحدودة، وتتمتع تلك الأدوية بشعبية كبيرة لأن الجنس من أولويات الكثير من الرجال، والنساء كذلك.

واختتم حديثه مؤكدا أن الرجال يسعون للحصول على تأثير فوري، وهو ما يمكن أن يحدث، أو لا يحدث فيشعرون بمزيد من الإحباط، وأن حالتهم ميؤوس منها، بالإضافة إلى الآثار الجانبية الكارثية المحتملة، لذا تعمل الحملة على توعيتهم بتلك المخاطر، وخاصة العمال في تلك الفترة.

يذكر أن أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، وشركة «إيڨا فارما»، صباح اليوم الثلاثاء، «الحملة القومية للتوعية بمخاطر الأدوية المغشوشة، والمُهربة، وتأثيرها على صحة الرجال».

وتنعقد «الحملة»، في إطار الحرص على توعية أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، البالغ عددهم أكثر من 5 مليون عامل متواجدين في مختلف المصانع والشركات، وذلك عبر نخبة من أساتذة وخبراء أمراض الذكورة في عدد من الجامعات المصرية من أعضاء «الجمعية المصرية».