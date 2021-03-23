الرئيس الأسبق لجمعية أمراض الذكورة: التوعية بالصحة الجنسية للرجال والنساء مهمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدث الدكتور أحمد عطية الرئيس الأسبق لكل من الجمعية المصرية لأمراض الذكورة وقسم أمراض الذكورة بكلية طب قصر العيني، في تصريحات خاصة لـ «هن» عن الثقافة الجنسية للسيدات، وذلك على هامش إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر الأدوية المغشوشة، والمُهربة، وتأثيرها على صحة الرجال.

وقال عطية، إن التوعية بالصحة الجنسية للنساء بدأت مؤخرا فقط، بدواء كان في البداية مخصصا لعلاج الاكتئاب، وجدوا له تأثير جيد على تحسين الرغبة الجنسية لدى النساء اللاتي يعانين من عدم قلة أو انعدام الرغبة الجنسية.

وأكمل في تصريحاته على هامش المؤتمر، أن الدواء يجب أن يؤخذ تحت إشراف الطبيب مع التقييم، ولكن أخيرا أصبحن النساء محط اهتمام خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، والجنسية، لأنها كانت مهملة من سنين، وأصبح الوعي عالمي وهناك متخصصات في الصحة الجنسية للنساء.

وأكد أن الصحة الجنسية للنساء والرجال غير منفصلة ومهمة للحياة الزوجية، وعنها يمكن أن تحدث مشكلات، لذا يجب التوعية بضرورة علاج المشكلة، من أساسها، لدى الطبيب المختص، وعدم اللجوء لعلاج العرض فقط.

يذكر أنه أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، صباح اليوم الثلاثاء، «الحملة القومية للتوعية بمخاطر الأدوية المغشوشة، والمُهربة، وتأثيرها على صحة الرجال».

وتنعقد «الحملة»، في إطار الحرص على توعية أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين عامل متواجدين في مختلف المصانع والشركات، وذلك عبر نخبة من أساتذة وخبراء أمراض الذكورة في عدد من الجامعات المصرية من أعضاء «الجمعية المصرية».