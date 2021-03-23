«لازم ننقذها من السجن».. مي العيدان تعلن تكفلها بالمبلغ المستحق على أم حلا الترك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لا يتعدى مدته دقائق، شاركته منى السابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، تبكي خلاله بعد صدور حكم الاستئناف ضدها، بسجنها لمدة عام مع النفاذ، بسبب القضية التي رفعتها ابنتها عليها، لوجود خلافات مالية بينهما.

قالت والدة الفنانة، «كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقلها شكراً حلا على الهدية اللي اهديتني إياها بعيد الأم، وبكرا بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقلك يا حلا شكرا كتير».

وتابعت منى السابر: «إنشاء الله خير وأنا ما كنت عم بحكي هالفترة لإني بانتظار صدور الحكم».

تعاطف الكثيرين مع الأم المكلومة منى السابر، بعد الموقف الذي قامت به ابنتها، وكانت من بينهم الإعلامية مي العيدان، إذ أعلنت تكفلها وتبرعها بإعلاناتها لمدة شهر لدفع المبلغ المطلوب من الوالدة، لتجنب سجنها.

مي العيدان تعلن تكفلها بالمبلغ المستحق على والدة حلا الترك

وكتبت العيدان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، «قررت لمدة شهر فقط أن تكون إعلاناتي بسعر رمزي وسوف أتبرع بها لدفع المبلغ المحكومة به الأم منى السابر، وكذلك مساعدة الطفلة اليتيمة البدون التي تحتاج مبلغا لعلاجها بتايلاند».

وأضافت مي:«ننقذ الأولى من السجن والثانية من الموت لنكون إيجابيين ونستفيد من السوشيال ميديا».

وأرفقت الإعلامية تعليقًا على المنشور التي شاركته، قائلةً،«رجاء جدا اللي غير جاد لا يدخل دايركت نهائيا.. وقلنا الإعلان بسعر رمزي مو بلاش.. اللي يبي بلاش لا يدخل».

قرار المحكمة بشأن الأم منى السابر

وكانت قررت محكمة بحرينية حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها الفنانة حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني.