نصائح من رئيس «المصرية لأمراض الذكورة»: «متاخدش دوا سمعت عنه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور أحمد سالم، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، على هامش مؤتمر إطلاق الحملة القومية لصحة الرجال، اليوم، إن الصحة الجنسية هي أساس الصحة العامة للذكور، حيث أن اكتسابهم لحياة زوجية سعيدة مدخل هام لقدرتهم على تحسين إنتاجيتهم في العمل، والحياة بصورة أفضل.

كما أكد سالم على ضرورة عدم اتباع العادات السيئة والخاطئة، مثل أخذ أدوية لا يعرفون أبعادها، ولكن «سمعوا عنها من أصدقاء ومعارف»، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الموجودة من أدوية سليمة تناسب حالتهم، أو الفحوصات الحديثة المتوفرة في مصر، أو وجود ثقافة جنسية سليمة.

واختتم كلمته، قائلا: «الدواء اللي ينفع لغيرك ممكن يكون مينفعش ليك، وبالعكس ممكن كمان يضرك لأنه هيكون مش مناسب لحالتك الصحية».

وثمَّن رئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة حملة التوعية بصحة الرجال، موضحاً أنه دور هام للشركات الوطنية الكبرى، في نطاق مسؤولياتها المجتمعية.