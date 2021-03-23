5 نصائح لحماية نفسك من تقلبات الطقس والأتربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تشهد البلاد اليوم موجة من الطقس الملئ بالأتربة، ما قد يسبب حدوث مشاكل فى الجهاز التنفسي للأشخاص.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم 5 نصائح لحماية نفسك من تقلبات الجو والأتربة، كما أورد موقع "expatwoman".

1- غطي أنفك وفمك:

هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من أي نوع من الربو أو مشاكل في الجهاز التنفسي، وعندما تضرب عاصفة رملية، فإن الهواء الرملي سيجعل التنفس صعبًا وقد يؤدي إلى تهيج الحلق والرئتين.

لذا اختر قطعة قماش وقم بلفها حول أنفك وفمك، أو بلل قطعة القماش قليلًا قبل وضعها حول وجهك، ويمكنك أيضًا وضع بعض الفازلين داخل فتحات أنفك لمنع أي جفاف.

2- احم عينيك:

قد يؤدي التواجد في العراء مع عدم وجود حماية لعينيك إلى تهيّجها ويجعل من الصعب عليك رؤيتها، لذا حاول ارتداء نظارات واقية أو نظارات شمسية لتقليل الغبار وزيادة وضوح الرؤية لما حولك.

3- ابق في الداخل:

أفضل طريقة للتغلب على العاصفة الرملية هي الانتظار، لذا ابق في الداخل حتى تتضح أحوال الطقس ولا تغادر منزلك إلا إذا لزم الأمر.

4- كن مستعدا:

إذا كنت قد سمعت بالفعل عن عاصفة رملية تشق طريقها إلى مدينتك، فمن الجيد أن تبدأ الاستعدادات مبكرًا، وتأكد من أن لديك ما يكفي من الماء والطعام فقط في حالة استمرار العاصفة لفترة أطول من المتوقع.

5- لا داعي للذعر:

عندما تشق العاصفة الرملية طريقها، قد تبدو المناطق باهتة، ومع ذلك، ليست هناك حاجة للذعر، ولكن اترك أذنك مفتوحة لأي نصيحة تأتي من مراكز السلطة المحلية الخاصة بك لأنها ستبقيك على اطلاع دائم بمدة العاصفة لتوخي الحذر.